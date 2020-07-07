Венгрия, Турция, Франция: в МИД назвали самые интересные для украинцев направления путешествий

Глава МИД напомнил, что недавно была запущена интерактивная онлайн-карта путешествий во время COVID-19.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что, по данным МИД, украинцы больше всего интересуются путешествиями в Венгрию, Турцию и Францию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал во время онлайн-брифинга.

Читайте такжеВ МИД рассказали, грозят ли безвизу установленные Евросоюзом ограничения на въезд

Глава МИД напомнил, что недавно была запущена интерактивная онлайн-карта путешествий во время COVID-19 (на сайте).

"Приятно, мы видим, что ресурс пользуется популярностью, граждане заходят на него, ищут соответствующую информацию, чтобы ресурс оказался полезным. И я могу сегодня назвать ТОП-3 стран, которые чаще всего проверяют украинцы на карте", - сказал Кулеба.

По запросам, первой страной, которой интересуются украинцы, является Венгрия. "Мы связываем это с тем, что, согласно моим договоренностям с венгерским коллегой Сийярто, через Венгрию действует эффективный транзит для украинских граждан, и очевидно, наши соотечественники изучают возможность въезда на территорию ЕС автомобилем", - отметил Кулеба.

Еще одной страной является Турция. Министр напомнил, что на днях посетил Анталию и ознакомился с теми мерами, которые принимает турецкая сторона, чтобы гарантировать безопасность туристов. "И хочу вам сказать, что Турция уделяет чрезвычайно важное внимание именно безопасности украинских туристов, и вообще других туристов, которые посещают ее этим летом", - заявил Кулеба.

Третьей страной, по словам министра, является Франция.

Далее идут, в частности, Польша, Сербия, Германия, Россия, Испания, Греция, Италия, Хорватия, Румыния, Египет и Беларусь.

Как сообщал УНИАН, 22 июня в МИД презентовали интерактивную онлайн-карту путешествий по миру для украинцев на время пандемии COVID-19.

Карта демонстрирует информацию о режиме въезда для граждан Украины в каждую страну и про режим транзитного проезда. Для ознакомления с картой следует зайти на официальный сайт "Советы путешественникам от консульской службы".

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.