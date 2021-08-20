Арендаторы пляжей объясняют, что процесс разложения морской живности сопровождается зловонием и неэстетичным зрелищем.

В курортной Кирилловке (Азовское море, Запорожская область) туристам запретили вытаскивать медуз на берег.

Об этом сообщает РИА Мелитополь.

На косе Пересыпь арендаторы пляжей установили соответствующие таблички. Они аргументируют это тем, что процесс разложения морской живности сопровождается зловонием и неэстетичным зрелищем.

Многие базы отдыха устанавливают сети на пляжах, однако они перестают помогать, когда начинается шторм.

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Нашествие медуз в Украине

Ранее сообщалось, что летом этого года Азовское море вблизи ряда украинских курортов заполонили медузы. По словам отдыхающих, из-за медуз морская вода становилась похожей на кисель.

На некоторых курортах нашли выход из ситуации – устанавливали сетки, чтобы медузы не доплывали близко к берегу. Мертвых медуз закапывали.

По данным Института рыбного хозяйства и экологии моря, в Азовском море медуз могло стать больше, поскольку их количество возросло и в Черном.

Также важным фактором увеличения количества медуз считают постепенное сближение уровней солености Азовского и Черного морей.

Автор: Денис Прядко