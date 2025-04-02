Такое законодательство призвано защищать то, за что эту страну все так любят.

Когда речь заходит о законах, всегда можно найти такие, которые удивляют, но в этом конкретном случае некоторые из них могут по-настоящему шокировать...

Тревел-блогер Бен Моррис отправился в Сингапур — страну, известную своими великолепными пейзажами, процветающей экономикой и чистотой. Однако целью его поездки было "исследование самых странных законов", о которых он когда-либо слышал, пишет Express.

Несмотря на то, что он уже не раз посещал эту страну, в одном из своих видео на YouTube Бен признался, что не знал о нарушениях, которые могут обернуться штрафами до 100 000 долларов (~4 миллионов гривен) или даже смертной казнью.

Видео дня

Какие запреты удивили больше всего

Первым законом, который он упомянул, стал переход улицы в неположенном месте. За нарушение этого правила в Сингапуре придется заплатить штраф в 50 сингапурских долларов (~1500 грн).

Продолжая свое расследование, Бен рассказал и о других необычных запретах, например, обязанность смывать за собой в общественных туалетах. Чистота общественных мест является главным приоритетом в стране, и за несоблюдение этого правила можно получить штраф.

Ограничения в транспорте тоже удивили блогера. Он отметил, что в Сингапуре действует один из лучших транспортных систем в мире, но законы, касающиеся метро, весьма жесткие.

"Еда и напитки в метро под запретом — и это касается не только алкоголя. Даже вода запрещена", — отметил он. Если кого-то поймают за распитием даже обычной воды в метро, ему грозит штраф до 500 SGD(~15 тысяч грн).

Почему в Сингапуре такие строгие законы

Одной из главных причин жесткости местного законодательства является желание поддерживать чистоту и безопасность, что напрямую повлияло на экономический успех страны. Сегодня Сингапур входит в десятку самых богатых стран мира.

Блогер также упомянул несколько других интересных запретов: игра на музыкальном инструменте в общественных местах; распитие алкоголя на улице с 22:30 до 7:00; ходьба голышом по собственному дому; исполнение песен с нецензурной лексикой и даже запуск воздушного змея.

Самый известный запрет в Сингапуре

Когда Бен уже направлялся в аэропорт, он решил рассказать о самом знаменитом законе страны — запрете на жевательную резинку.

Те, кто осмелится продать или ввезти жвачку, могут получить штраф до 10 000 SGD (~300 тысяч гривен) или два года тюрьмы.

Что еще интересного есть в разных странах мира

Ранее УНИАН сообщал, что в Европе есть одна страна с бесплатным общественным транспортом. Бесплатно проехаться на автобусе или трамвае могут не только дети и пенсионеры, но и туристы. Поездка через всю страну на общественном транспорте может занять всего три часа.

Кроме того, в Италии раздают дома за 1 евро. Программу раздачи правительство Италии инициировало еще в 2017 году, чтобы способствовать развитию местной экономики и привлечению новых жителей в провинциальные городки и села.

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