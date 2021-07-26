Жить в отеле нужно будет с сентября по октябрь. Права на отснятый контент фотограф должен будет передать отелю.

Отель Rangá в Исландии ищет человека, который в течение трех месяцев будет фотографировать и делать видеозаписи северного сияния в обмен на бесплатное проживание и питание.

Rangá расположен в Хедли - небольшом городе в полутора часах езды от Рейкьявика. Также фотографу оплатят перелет к месту пребывания.

Жить в отеле нужно будет с сентября по октябрь. Права на отснятый контент фотограф должен будет передать отелю.

Претендентам нужно заполнить анкету, которая включает вопросы об опыте работы в сфере фотографии, пользования социальными сетями, предыдущие поездки в Исландию и прохождении вакцинации от коронавируса. Также фотографам следует ответить, почему руководству отеля стоит выбрать именно их на это место, передает ТСН со ссылкой на Travel + Leisure.

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Автор: Ирина Погорелая