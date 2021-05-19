Лидеры институтов ЕС возобновят переговоры по завершению работы над "паспортами вакцинации" для туристов в четверг.
Об этом пишет DPA.
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"Паспорт" будет свидетельствовать о прохождении гражданином теста на коронавирус, излечении от болезни или вакцинации и позволит избежать карантинных требований страны, в которую въезжают. Однако каждый член ЕС должен самостоятельно определить привилегии "паспорта" в пределах своих границ.
Паспорта вакцинации: что известно
- Европейская комиссия 17 марта представила проект цифрового "зеленого сертификата", который будет способствовать безопасному свободному передвижению граждан Европейского Союза на территории ЕС.
- Цифровые паспорта вакцинации от коронавируса планируют ввести в Евросоюзе до июня этого года.
- При этом Всемирная организация здравоохранения выступает против поездок по сертификатам вакцинации от COVID-19.
- 29 апреля Европейский парламент принял свою переговорную позицию по COVID-сертификатам, которые будут подтверждать вакцинацию, иммунитет или же отрицательный тест на коронавирус.
- По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, система передвижения по странам Евросоюза с использованием так называемых "сертификатов вакцинации" от коронавируса может начать работать уже в июне.
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