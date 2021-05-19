Всемирная организация здравоохранения выступает против поездок по сертификатам.

Лидеры институтов ЕС возобновят переговоры по завершению работы над "паспортами вакцинации" для туристов в четверг.

Об этом пишет DPA.

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"Паспорт" будет свидетельствовать о прохождении гражданином теста на коронавирус, излечении от болезни или вакцинации и позволит избежать карантинных требований страны, в которую въезжают. Однако каждый член ЕС должен самостоятельно определить привилегии "паспорта" в пределах своих границ.

Паспорта вакцинации: что известно

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Автор: Яна Ставская