Всемирно известный музей мадам Тюссо начал принимать туристов в Дубае.

Музей мадам Тюссо в Дубае официально открылся для посетителей, стоимость входных билетов составляет 135 дирхамов ($37).

В музее представлена коллекция восковых фигур 60 мировых звезд. Среди них королева Великобритании Елизавета II, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Китая Си Цзиньпин, а также Джеки Чан, Джастин Бибер, Карина Капур Хан, Вин Дизель, Виктория Бекхэм, Коннор МакГрегор.

Экспозиция разделена на шесть зон: мировые лидеры, мода, кино, актеры Болливуда, спорт, музыканты. В каждой зоне будут проходить интерактивные мероприятия и уже оборудованы сцена для выступлений, кабинет директора, подиум, танцпол.

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Музей разместился на двух этажах, по соседству с крупнейшим в мире колесом обозрения Ain Dubai. Филиал в Дубае стал 25-м в коллекции музеев по всему миру.

В музее соблюдаются меры профилактики коронавируса, такие как усиленная дезинфекция, улучшенная вентиляция, социальная дистанция и пониженная заполняемость помещений. Кроме того, все посетители обязаны носить маски, а некоторый персонал – защитные костюмы, передают russianemirates.com.

Как сообщал УНИАН, о том что в Дубае откроют музей мадам Тюссо стало известно в июне. Тогда сообщалось, что филиал знаменитого музея в Дубае станет первым музеем мадам Тюссо в регионе Персидского залива.

Музей мадам Тюссо

Музей мадам Тюссо впервые открылся в 1835 году в Лондоне и в настоящее время насчитывает 24 филиала по всему миру. На изготовление одной реалистичной фигуры уходит до 12 недель.

Автор: Ирина Погорелая