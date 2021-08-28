Для строительства новой достопримечательности задействовали 11 тысяч тонн стали.

В курортном Дубае строят самое высокое в мире колесо обозрения Ain Dubai. Новый объект для туристов откроется 21 октября.

Об этом пишет Khaleej Times.

Высота колеса составит 250 метров. Ain Dubai сможет одновременно вмещать до 1750 человек.

Гостям будут доступны более 19 вариантов декорируемых кабинок. Все они будут делиться на три категории – смотровые, для проведения мероприятий (свадьбы, вечеринки, семейный ужин или романтическое свидание) и частные.

Посетители смогут наблюдать за панорамой города как днем, так и ночью.

Читайте такжеВ Японии закрыли самые быстрые в мире "американские горки" (видео)По словам создателей проекта, для строительства новой достопримечательности в Дубае задействовали 11 тысяч тонн стали. Это больше, чем понадобилось для строительства Эйфелевой башни.

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Автор: Катерина Шварц