В то же время открытыми для посетителей остаются городские парки, зеленые зоны и храмы.

В связи с пандемией в Болгарии запретили совершать туристические поездки по стране.

Как сообщает посольство Украины в Болгарии в Facebook, правительство этой страны решило усилить противоэпидемические меры в период с 27 ноября по 21 декабря.

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В частности, предусмотрен запрет на организованные туристические поездки по стране и за границу.

Примечательно, что Болгария - одна из немногих стран, отдых в которых считается достаточно бюджетным и доступным украинскому туристу.

Также запрещено посещение детских садов, центров развития, которые предоставляют организованные групповые услуги для детей; проведение конгрессов, семинаров, тренингов и др; скопление людей во время совещаний (встреч) более 15 человек; проведение групповых культурно-развлекательных мероприятий, за исключением посещения театра, когда места занимают до 30% от общей вместимости с соблюдением дистанции и при наличии маски.

Кроме того, запрещено проведение спортивных мероприятий, за исключением международных соревнований, которые уже начались. Все спортивные мероприятия будут проводиться без присутствия болельщиков. Запрещено посещение спортзалов и фитнес-центров.

Предусмотрено закрыть все заведения общественного питания. Разрешается только доставка еды на дом и в офис.

Запрещено посещение игорных залов и казино, посещение всех магазинов больших шопинг-центров.

В обычном режиме с соблюдением антиэпидемиологических ограничений будут работать продуктовые магазины, аптеки, оптики, зоомагазины, банки, страховые компании, поставщики платежных услуг, офисы операторов связи.

Городские парки, зеленые зоны и храмы остаются открытыми для посетителей.

США и запрет на туризм

25 ноября 2020 года Белый дом сообщил о том, что рассматривает возможность отмены запрета на въезд для большинства иностранных граждан, которые недавно побывали в Бразилии, Великобритании, Ирландии и 26 странах Шенгенской зоны.

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Автор: Виталий Саенко