Город хочет очистить свои улицы от пьяных дебоширов.

На фоне общенациональной борьбы с чрезмерным туризмом в Испании, власти популярного курортного города Аликанте обязали закрываться раньше бары, рестораны и ночные клубы в двух районах, обозначенных как "зоны акустического насыщения".

Как пишет The Olive Press, одна зона будет охватывать части Старого города, а другая – центр вокруг улицы Кастаньос. Также вдвое будут уменьшены террасы ресторанов.

Таким образом, бары и рестораны должны будут закрываться в 1 час ночи по пятницам и субботам, а также в канун праздников (для ночных клубов – закрытие в 3 часа ночи). В оставшуюся часть недели время закрытия составит 00:30 ночи (для ночных клубов – в 1 час ночи).

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При этом уличные террасы должны будут очищаться за полчаса до закрытия заведений.

В то же время круглосуточные магазины должны будут закрываться с 12:30 до 7:00. Ограничения также коснутся точек, продающих хлебобулочные изделия, еду на вынос, газеты или напитки.

Городской совет Аликанте одобрил эту меру 11 февраля 2025 года, она может вступить в силу уже в конце марта. Этот шаг был принят в ответ на жалобы жителей на шум.

Новая норма также приостанавливает выдачу новых лицензий ночным клубам, барам, ресторанам, кафе, караоке-барам и даже залам для игры в бинго. Также приостановлено утверждение заявок на новые террасы.

При этом местные власти анонсировали проведение специальной полицейской операции, чтобы убедиться, что время закрытия соблюдается, а террасы баров очищаются, включая разгон толп людей вблизи помещений.

Как сообщал УНИАН, ранее на одном из популярных курортов в провинции Аликанте пригрозили туристам штрафами за "бронирование" мест на пляже.

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