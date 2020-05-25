Отели Абу-Даби откроются после карантина

Максимальное время нахождения в ресторанах, барах, пляжах, бассейнах и тренажерных залах – не более трех часов.

Отели и курорты Абу-Даби будут открывать рестораны, бары, пляжи, бассейны и тренажерные залы по мере получения одобрений от столичного Департамента культуры и туризма.

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Накануне туристическое ведомство выпустило инструкции для объектов гостиничной инфраструктуры, в соответствие которым они должны быть приведены.

Доступ гостей к удобствам в отелях был ограничен в связи с реализацией программы профилактики коронавируса COVID-19 и выполнением национальной программы стерилизации, сообщает russianemirates.com.

В числе требований туристических властей – обеспечение соблюдения социальной дистанции, контроль количества посетителей, а также выполнение мер профилактики при допуске сотрудников на рабочие места после длительного перерыва.

Одно из правил гласит, что удобства могут быть открыты для гостей с 06:00 до 19:00. Кроме того, на регулярной основе должна проводиться стерилизация помещений, на входе должны быть установлены тепловизоры и дозаторы с антисептиками.

Для гостей с симптомами коронавируса должны быть предусмотрены отдельные помещения, обслуживаемые медицинскими работниками. Все посетители обязаны носить маски в течение всего времени нахождения в отелях.

Помещения не должны заполняться более чем на 30% от общей вместимости, за столами, которые должны быть раздвинуты на 2,5 м, допускается не более четырех человек. Максимальное время нахождения в ресторанах, барах, пляжах, бассейнах и тренажерных залах – не более трех часов. При этом, организация каких либо развлечений для посетителей этих заведений не допускается.

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