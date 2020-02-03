​В Абу-Даби открылся мангровый парк (фото, видео)

Парк открыт для прогулок с 09.00 до 18.30, в настоящее время вход бесплатный.

Долгожданный мангровый парк с променадами Jubail Mangrove Park открылся в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

Читайте такжеFerrari World впервые открывает доступ на крышу

Общая площадь парка на острове Al Jubail Island (между островами Яс и Саадият) – 1 млн кв м, сквозь мангровые заросли над водой проложены три маршрута: самый длинный составляет 2 км, самый короткий – 1 км.

Парк открыт для прогулок с 09.00 до 18.30, в настоящее время вход бесплатный. Продолжительность прогулки составляет примерно 35-40 минут. В чистой воде можно наблюдать птиц, рыб и крабов. Работники парка всегда готовы предоставить информацию о его обитателях.

В парке запрещено есть, рыбачить и мусорить. Он закрывается с закатом Солнца.

Путь разделен на шесть образовательных секций: в частности, плавучая платформа с сеткой позволяет рассматривать морскую флору и фауну прямо под ногами, со смотровой башни можно сделать прекрасные фотографии или прогуляться по воде – у пляжной платформы.

В мангровом парке доступен каякинг, также он скоро будет принимать детские и экскурсионные группы. Проект направлен на развитие экотуризма в столице ОАЭ.