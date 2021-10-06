Нововведение начнет действовать с 15 октября 2021 года.

Республика Сербия втрое увеличила для украинцев срок разрешенного пребывания на своей территории.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства развития туризма в Украине на своей странице в Facebook.

В частности, с 15 октября 2021 года вступает в силу соглашение о внесении изменений в соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Сербия об отказе от визовых требований для граждан. Обновленное соглашение предусматривает увеличение срока разрешенного пребывания граждан Украины и Республики Сербия на территории государства другой стороны в рамках безвизового режима с 30 дней в течение 60 дней до 90 дней в течение 180 дней.

При этом, по условиям безвиза Украины с ЕС, украинцы-обладатели биометрических паспортов и до этого имели право находиться в Сербии до 90 дней в течение 180 дней.

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Отметим, сейчас жители Украины могут въехать в Сербию при условии наличия отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, сделанного в течение последних 72 часов. При этом Сербия не признает выданные в Украине сертификаты вакцинации.

Как сообщал УНИАН, ранее украинский лоукостер SkyUp запустил прямые рейсы из Киева в сербскую столицу Белград.

Автор: Марина Григоренко