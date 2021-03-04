Украинский лоукостер SkyUp Airlines с 30 марта 2021 года начнет летать из Киева в столицу Сербии Белград.
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Как сообщается на странице авиаперевозчика в Facebook, рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам.
Билеты уже появились в продаже по акционной цене от 837 гривень в одну сторону без багажа. При этом количество билетов по специальной цене ограничено, скидка будет действовать до 14 марта включительно.
Что нужно знать о Белграде:
- Белград - город с интересной историей, с крепостью, зелеными парками, набережными и соборами
- Одна из тусовочных столиц Европы: сотни ночных клубов и приятные цены на развлечения и жилье
- Здесь вкусный стрит-фуд, а уличные музыканты играют балканские мотивы, знакомые по фильмам Кустурицы
- Местные жители чрезвычайно открыты и гостеприимны, рады пообщаться и помочь
Правила въезда в Сербию
- Украинцы могут находиться на территории Сербии без визы в течение 90 дней.
- С 14 января 2021 года граждане, которые въезжают в Сербию из всех стран мира, кроме Албании, Боснии и Герцеговины, Республики Болгария, Республики Северная Македония и Черногории, должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 48 часов перед въездом, выданного аккредитованной лабораторией страны, из которой они выезжают или с которой они въезжают в Республику Сербия.
- Путешественники должны проходить тестирование перед поездкой, а не в момент прибытия в Республику Сербия. Если при въезде возникает задержка вследствие непредвиденных обстоятельств, которых невозможно было избежать или устранить (задержка/перенос рейса, отправления автобусов, поездов и т. п), тогда тест может быть сделан не позже чем за 72 часа перед въездом в Республику Сербия. Подробнее можно узнать по ссылке.
- Украина сейчас относит Сербию к красной карантинной зоне, а потому после возвращения из этой страны нужно будет пойти на двухнедельную самоизоляцию с возможностью досрочного прекращения после получения отрицательного результата теста на коронавирус.
Новые рейсы SkyUp 2021
- SkyUp с мая запустит рейсы из Киева в Марсель
- SkyUp объявила о запуске пяти маршрутов из Одессы: три внутренних и два международных
- SkyUp весной запускает новые рейсы в Грузию
- SkyUp запускает новые рейсы в Казахстан
- SkyUp запустит новые рейсы из Харькова в Одессу
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