Рейсы Киев-Белград будут выполняться по вторникам и пятницам, начиная с 30 марта.

Украинский лоукостер SkyUp Airlines с 30 марта 2021 года начнет летать из Киева в столицу Сербии Белград.

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Как сообщается на странице авиаперевозчика в Facebook, рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам.

Билеты уже появились в продаже по акционной цене от 837 гривень в одну сторону без багажа. При этом количество билетов по специальной цене ограничено, скидка будет действовать до 14 марта включительно.

Что нужно знать о Белграде:

Белград - город с интересной историей, с крепостью, зелеными парками, набережными и соборами

Одна из тусовочных столиц Европы: сотни ночных клубов и приятные цены на развлечения и жилье

Здесь вкусный стрит-фуд, а уличные музыканты играют балканские мотивы, знакомые по фильмам Кустурицы

Местные жители чрезвычайно открыты и гостеприимны, рады пообщаться и помочь

Правила въезда в Сербию

Украинцы могут находиться на территории Сербии без визы в течение 90 дней.

С 14 января 2021 года граждане, которые въезжают в Сербию из всех стран мира, кроме Албании, Боснии и Герцеговины, Республики Болгария, Республики Северная Македония и Черногории, должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 48 часов перед въездом, выданного аккредитованной лабораторией страны, из которой они выезжают или с которой они въезжают в Республику Сербия.

Путешественники должны проходить тестирование перед поездкой, а не в момент прибытия в Республику Сербия. Если при въезде возникает задержка вследствие непредвиденных обстоятельств, которых невозможно было избежать или устранить (задержка/перенос рейса, отправления автобусов, поездов и т. п), тогда тест может быть сделан не позже чем за 72 часа перед въездом в Республику Сербия. Подробнее можно узнать по ссылке.

Украина сейчас относит Сербию к красной карантинной зоне, а потому после возвращения из этой страны нужно будет пойти на двухнедельную самоизоляцию с возможностью досрочного прекращения после получения отрицательного результата теста на коронавирус.

Новые рейсы SkyUp 2021

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Автор: Марина Григоренко