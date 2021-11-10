Обе страны не стали менять условия въезда для путешественников из Украины, несмотря на решение ЕС исключить ее из "зеленого списка".

Еще два государства Европы – Эстония и Хорватия – решили остаться открытыми для туристов из Украины, несмотря на решение Евросоюза исключить нашу страну из "зеленого списка" безопасных стран для путешествий.

Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Вторая страна ЕС, Эстония не стала закрывать границы для украинцев. Сохранили все возможности путешествий для граждан, прошедших полную вакцинацию. #ВакцинуйсяТаМандруй", – написал министр.

Впоследствии он сообщил, что Хорватия также решила остаться открытой для путешествий украинцев при тех же условиях, что и до сих пор.

При этом глава МИД подчеркнул, что ведомство работает с партнерами ради свободы путешествий украинцев.

Также Кулеба посоветовал следить за условиями въезда украинцев в разные страны мира на сайте МИД tripadvisor.mfa.gov.ua.

Условия въезда в Эстонию для украинцев

Сейчас вакцинированные путешественники из Украины (Эстония признает все вакцины, которые официально используются в Украине) имеют право въезда в Эстонию с любой целью без дополнительных условий.

Читайте такжеНам здесь рады: какие страны Европы признают CoronaVacНевакцинированные путешественники из Украины имеют право въезжать в Эстонию только по уважительной причине при наличии отрицательного результата теста на коронавирус и прохождения 10-ти дневной самоизоляции.

Условия въезда в Хорватию для украинцев

отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до пересечения хорватской границы, или быстрый тест на антиген – RAT на SARS-CoV-2, сделанный не позднее 48 часов до момента пересечения хорватской границы;

сертификат о прививках, который свидетельствует, что лицо полностью вакцинировано от COVID-19 вакциной, которая используется в странах-членах ЕС (Pfizer, Moderna, Janssen/Johnson&Johnson, Sinopharm) не позднее 14 дней с момента въезда в Хорватию и не старше 365 дней;

медицинская справка о том, что лицо выздоровело от COVID-19 и получил одну дозу вакцины в течение 8 месяцев от заражения вирусом, при условии, что человек был привит в пределах 365 дней до момента пересечения границы;

положительный результат ПЦР-теста или быстрого теста на антиген, который подтверждает, что лицо выздоровело от вирусной инфекции SARS-CoV-2, который был произведен за предыдущие 365 дней, и который является более древним, чем 11 дней с даты прибытия в пункт пересечения границы, или справка о том, что лицо выздоровело от COVID-19, выданная врачом;

при отсутствии одного из четырех вышеупомянутых документов въезд в Хорватию может быть разрешен при условии обязательства пребывания на самоизоляции до сдачи тестов на территории Хорватии за свой счет. После получения результатов тестов лицо освобождается от самоизоляции. При отсутствии возможности сдачи тестов самоизоляция длится 10 дней.

Напомним, первой страной, которая решила не закрывать границы для украинских туристов после решения ЕС, стал Кипр.

В свою очередь Бельгия запретила въезд даже вакцинированным туристам из Украины.

Автор: Марина Григоренко