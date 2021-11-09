Вакцинированные украинцы тоже не смогут попасть в Бельгию.

Сразу после объявления официального решения ЕС об исключении Украины из "зеленого списка", Бельгия исключила Украину из перечня государств, жителям которых разрешен въезд без "уважительной цели" даже при имеющейся вакцинации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные пограничной службы и центра информирования о ходе пандемии.

В частности, сайт бельгийской федеральной службы по внутренним делам, отвечающий также за пограничные вопросы, больше не содержит Украину в перечне государств, гражданам которых разрешен въезд в страну несмотря на пандемические ограничения.

Федеральная служба не уточняет, когда и по какой причине Украина была удалена из этого перечня, но известно, что 9 ноября 2021 года вступило в силу совместное решение ЕС о переводе Украины в "красную зону".

Читайте такжеВ МИД объяснили, при каких условиях украинцы смогут путешествовать в ЕС после исключения Украины из "зеленого списка"Бельгийский пПравительственный портал, посвященный пандемии, также убрал Украину из перечня государств, в отношении которых ЕС делает исключения из пандемических ограничений, и тоже перевел Украину в красную зону.

Таким образом, сейчас въезд в Бельгию из Украины разрешен только при наличии "уважительной причины", например, для тех, кто работает, учится в Бельгии, едет на лечение, для объединения семьи и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, ранее в МИД Украины заявляли, что решение об исключении нашей страны из "зеленого списка" еще не будет означать полного закрытия границ ЕС для путешественников из Украины. Зато каждая страна Евросоюза лично будет решать, пускать ли украинских туристов.

Автор: Марина Григоренко