Ранее Европейский союз исключил Украину из списка безопасных для путешествий стран.

Кипр, несмотря на исключение Украины из "зеленого списка" ЕС, не будет закрывать границы для украинских туристов.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Хорошие новости. Кипр стал первой страной ЕС, которая сохранила возможность въезда для украинцев. Условия: полная вакцинация или негативные тесты (до и после прибытия)", - говорится в сообщении.

Он отметил, что сейчас Министерство иностранных дел работает с партнерами, чтобы сохранить для украинцев возможность свободно путешествовать.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 9, 2021

Напомним, что Европейский союз решением от 9 ноября официально исключил Украину из списка безопасных стран для путешествий, учитывая ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в стране.

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Автор: Людмила Жерновская