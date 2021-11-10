Украинские туристы смогут поехать на Кипр, но есть условия / фото Марина Григоренко

Кипр, несмотря на исключение Украины из "зеленого списка" ЕС, не будет закрывать границы для украинских туристов.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter

"Хорошие новости. Кипр стал первой страной ЕС, которая сохранила возможность въезда для украинцев. Условия: полная вакцинация или негативные тесты (до и после прибытия)", - говорится в сообщении.

Он отметил, что сейчас Министерство иностранных дел работает с партнерами, чтобы сохранить для украинцев возможность свободно путешествовать.

Напомним, что Европейский союз решением от 9 ноября официально исключил Украину из списка безопасных стран для путешествий, учитывая ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в стране.

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Автор: Людмила Жерновская