Кипр, несмотря на исключение Украины из "зеленого списка" ЕС, не будет закрывать границы для украинских туристов.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
"Хорошие новости. Кипр стал первой страной ЕС, которая сохранила возможность въезда для украинцев. Условия: полная вакцинация или негативные тесты (до и после прибытия)", - говорится в сообщении.
Он отметил, что сейчас Министерство иностранных дел работает с партнерами, чтобы сохранить для украинцев возможность свободно путешествовать.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 9, 2021
Напомним, что Европейский союз решением от 9 ноября официально исключил Украину из списка безопасных стран для путешествий, учитывая ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в стране.