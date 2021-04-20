Первый рейс в южном направлении отправится из Кривого Рога 27 апреля в 18:10, а прибудет в Одессу в 06:36 на следующее утро.

"Укрзализныця" с 27 апреля 2021 года возобновляет прямое ежедневное железнодорожное сообщение между Кривым Рогом и Одессой.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что первый рейс в южном направлении отправится из Кривого Рока 27 апреля в 18:10, а прибудет в Одессу в 06:36 на следующее утро. В обратном направлении рейс отправится из Одессы 28 апреля в 20:20 с прибытием в Кривой Рог в 10:10 утра.

В перевозке будут задействованы до пяти прицепных фирменных купейных вагонов. На участке Пятихатки - Одесса - Пятихатки вагоны будут курсировать в составе поезда №53/54 Днепр - Одесса. Соответственно, на участке Пятихатки - Кривой Рог они будут отдельным поездом.

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Автор: Марина Григоренко