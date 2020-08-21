Из-за коронавируса «Укрзализныця» меняет маршруты и закрывает продажу билетов на некоторых станциях

С 24 августа этого года на станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов можно будет делать только высадку пассажиров.

Из-за ухудшения эпидемической ситуации в Украине закрыта продажу железнодорожных билетов по четырем станциям и изменен маршрут следования некоторых поездов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на железнодорожных станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов с 00:01 24 августа будет закрыта продажа билетов. Для поездов, следовавших из Черновцов, будет изменен маршрут следования.

Только высадка

С 24 августа этого года на станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов можно будет делать только высадку пассажиров.

Станции, на которых не будут продавать билеты

На станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов не будут продаваться проездные документы на следующие поезда:

№702 / 701 Львов - Черновцы,

№136 / 135 Черновцы - Одесса,

№7 / 8 Киев - Черновцы,

№117 / 118 Киев - Черновцы,

№98 / 97 Ковель - Киев,

№46 / 45 Ужгород - Лисичанск,

№88 / 87 Ковель - Новоалексеевка,

№122 / 121 Николаев - Ровно,

№232 / 231 Геническ - Ивано Франковск.

Изменены маршруты

Также из-за эпидемических ограничений изменится маршрут следования поездов из и в Черновцы:

№8 / 7 Снятин - Киев (вместо Черновцы - Киев),

№118 / 117 Новоселица - Киев (вместо Черновцы - Киев),

№136 / 135 Снятин - Одесса (вместо Черновцы - Одесса),

№702 / 701 Снятин - Львов (вместо Черновцы - Львов).

Новые карантинные зоны

С 17 августа 2020 в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирования. В частности, к "красной" зоне отнесены: Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области; город Самбор Львовской области; город Беляевка Одесской области; города Дубно, Костопольский и Ровенский район Ровенской области; Кицманский район Черновицкой области.

Из-за эпидемической ситуации в стране на станциях Самбор, Дубно и Клевань с 17 августа осуществляется только высадка пассажиров без посадки.

С 14 августа в Киеве, который попал в "желтую" зону, усилили карантинные ограничения.

По состоянию на 14 августа в Украине обнаружили более 1700 случаев инфицирования COVID-19. Это новый "рекорд".

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Автор: Елена Коваленко