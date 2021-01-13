По мнению Гаврона, украинские Карпаты смогут сохранить туристический поток, ведь имеют много преимуществ перед зарубежными курортами.

Пандемия коронавируса значительно повлияла на развитие туризма во всем мире. Не обошли ее последствия и Украину.

Украинский бизнесмен и владелец гостиницы Romantik Spa Hotel Иван Гаврон рассказал УНИАН, как сказались пандемия и карантин на туристической отрасли Карпат.

По его словам, больнее всего карантин ударил по отелям дешевого ценового сегмента, которые не имели средств, чтобы пережить локдаун. И по прогнозу Гаврона, в 2021-м году ситуация будет только ухудшаться.

"Я думаю, что в 2021 году состояние украинской туристической отрасли будет ухудшаться, ведь люди делаются беднее. И так же, как люди не могут сейчас поехать в другие страны, они не всегда могут поездить и по Украине. Поэтому, конечно, туризм будет переживать непростые времена», - уверен Гаврон.

Читайте такжеПесни Мирзояна и лучшая кутья от Сумской: как украинские звезды отпраздновали Рождество в Карпатах (фоторепортаж)Однако есть и положительные моменты. Так, карантин, среди прочего, дал возможность снизить нагрузку на отеле и провести реставрацию номерного фонда.

«Когда начался карантин, мы взяли паузу и активно готовились к старту нового сезона: делали ремонты, обновляли номера. Таким образом, за два месяца мы успели переделать столько всего, сколько бы не успели за год, не закрываясь на карантин», - рассказывает Гаврон.

Кроме этого, владельцам бизнеса в туристической сфере Карпат удалось получить помощь от Фонда занятости Ивано-Франковска.

"Они очень активно присоединились, помогли составить документы, правильно все оформить. Мы получили от государства около 400 тысяч гривень помощи. Это вышло в среднем по 3,5-4 тысячи гривень в месяц на каждого работника. Ни одного работника за карантин мы не уволили», - поделился отельер.

По мнению Гаврона, украинские Карпаты смогут сохранить туристический поток, ведь имеют много преимуществ над зарубежными курортами.

«Во время карантина Карпаты сами собой стали преимуществом, ведь это богатство, которое досталось нам от матушки-природы. Мы имеем еловые леса, которые выделяют фитонциды. Это такие элементы, которые обеззараживают воздух от вредных бактерий, даже от грибковых», - говорит он.

«Наш основной ресурс – это люди, это наши гуцульские традиции, украинская культура. Это наш национальный парк, леса, реки, воздух. Это все невероятное, и таких уголков на планете очень мало. Это Мюнхенские земли и места и разных странах вокруг Альп, и то у них нет таких лесов. Позитива очень много. И мы, украинцы, должны «подпитывать свои батарейки» нашей культурой, нашими традициями», - считает Гаврон.

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Автор: Ольга Броскова