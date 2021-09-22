Одной из наиболее известных туристических локаций в Перу считается затерянный город инков Мачу-Пикчу.

Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Республики Перу об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление принято во время заседания правительства.

"Утвердить соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Перу об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания, заключенное 15 июля 2021 года в Киеве", - говорится в документе.

Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter, расширение географии безвизовых режимов входит в приоритеты стратегии внешней политики.

Читайте такжеЛегендарный город инков Мачу-Пикчу открыли для одного туриста (видео)"Безвиз с Перу будет не только для туризма, но и обучения, бизнеса, культурных обменов. Соглашение вступит в действие после завершения сторонами внутренних процедур", - добавил глава МИД.

Отметим, одной из наиболее известных туристических локаций в Перу считается затерянный город инков Мачу-Пикчу. Туристов это место привлекает уникальной природой, окутанной тайнами.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров принял решение о подписании соглашения с правительством Республики Маврикий о взаимной отмене визовых требований.

Кроме того, в сентябре 2021 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продвинулась в вопросах создания безвизового режима с Канадой и Великобританией.

Автор: Леся Лещенко