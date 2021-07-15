Соглашение вводит взаимный безвизовый режим поездок для граждан Украины и Перу сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Между Украиной и Перу подписано соглашение о введении безвизового режима для граждан обеих стран.

Как говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины, подписание соглашения состоялось сегодня в Киеве.

В частности, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Перу в Польше и в Украине по совместительству Альберто Эфраин Уилфредо Салас Бараона подписали соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Перу об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания.

Соглашение вводит взаимный безвизовый режим поездок для граждан Украины и Перу сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Читайте такжеКрупным круизным лайнерам запретили заходить в центр Венеции"МИД системно работает над увеличением возможностей для путешествий украинцев и открытия Украины для мира. Расширение безвиза с Перу увеличит количество межчеловеческих контактов, будет способствовать новым культурным, профессиональным, бизнес-контактам между нашими странами”, - заявил Кулеба.

Стороны также обсудили перспективные направления двустороннего и многостороннего сотрудничества между Украиной и Республикой Перу.

Как заявили в МИД, соглашение вступит в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур. Для граждан Украины останется возможность осуществления безвизовых туристических поездок в Перу на срок до 183 дней, которую Республика Перу ввела односторонним решением в 2003 году.

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Автор: Виталий Саенко