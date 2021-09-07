Министр иностранных дел Украины также отметил, что украинская власть постоянно поднимает вопрос о введении безвиза с США.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина продвинулась в вопросах введения безвизового режима с Канадой и Великобританией.

Об этом Кулеба сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Мы постоянно поднимаем с американскими партнерами вопрос безвиза. Кстати, с Канадой и Британией также. И с Канадой и Британией мы уже продвинулись в этих вопросах. Там пока малые шаги, потому что очень консервативная политика этих стран, но мы движемся", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что ранее, еще во времена министра иностранных дел Украины Павла Климкина, на заседаниях Комиссии стратегического партнерства между США и Украиной инициатива безвиза "не нашла дальнейшего развития".

Напомним, в декабре 2020 года посол Канады в Украине Лариса Галадза выражала надежду, что в 2021 году удастся упростить процесс путешествий украинцев в Канаду.

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Безвиз Украины и ЕС

11 июня 2017 года вступило в силу решение Совета Евросоюза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран ЕС и Шенгенской зоны. Они не должны искать убежища или пытаться трудоустроиться. Это будет нарушением европейского законодательства. Также украинцы для посещения стран Евросоюза должны доказать цель своей поездки.

Автор: Виталий Саенко