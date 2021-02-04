Рейсы будут осуществляться из Киева и Львова в польские города Лодзь и Катовице.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines весной запустит три новых рейса из Украины в Польшу: с 29 марта Киев - Лодзь - Киев, с 30 апреля Львов - Лодзь - Львов и с 29 мая Киев - Катовице - Киев, сообщила пресс-служба компании.

В частности, рейсы из Киева в Лодзь до 25 апреля будут осуществляться дважды в неделю – по понедельникам и пятницам, с 25 апреля – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

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Рейсы из Львова в Лодзь будут осуществляться по понедельникам и пятницам, из Киева в Катовице – по вторникам, четвергам и субботам.

Как сообщал УНИАН, ранее в феврале Государственная авиационная служба Украины предоставила украинской авиакомпании SkyUp Airlines права на эксплуатацию пяти воздушных линий: Киев - Эйндховен (Нидерланды) - Киев (2 раза в неделю), Киев - Манчестер (Великобритания) - Киев (3 раза в неделю), Киев - Эр-Рияд (Саудовская Аравия) - Киев, Киев - Джидда (Саудовская Аравия) - Киев (3 раза в неделю), Киев - Мюнхен (Германия) - Киев (3 раза в неделю).

В декабре 2020 года Государственная авиационная служба Украины разрешила украинской авиакомпании SkyUp Airlines начать зимой-весной полеты в 10 европейских городов.

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Автор: Павел Степанец