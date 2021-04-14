Также Украина и Азербайджан обсудили сотрудничество в реализации инфраструктурных проектов.

Украина и Азербайджан обсудили возможное сотрудничество по запуску прямого рейса между городами Одесса и Гянджа.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, ссылаясь на главу ведомства Владислава Криклия, по итогам его переговоров с главой исполнительной власти города Гянджа (Азербайджан) Ниязи Байрамовым.

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Отмечается, что встреча состоялась в рамках официального визита украинской правительственной делегации в Азербайджан.

«Стороны обсудили перспективы сотрудничества по различным направлениям, в частности усиление регионального сотрудничества и возможность начала прямых авиарейсов сообщением Гянджа - Одесса, что будет способствовать не только развитию туризма, а и укреплению деловых контактов и обмену студентов», - сказано в сообщении.

Также стороны обсудили возможное сотрудничество в реализации перспективных инфраструктурных проектов.

«Украинские компании готовы вовлекаться и участвовать в реализации важных для Азербайджана проектов», - цитирует пресс-служба Криклия.

Среди возможных направлений сотрудничества министр назвал проектирование и строительство объектов промышленной, дорожно-транспортной и энергетической инфраструктуры, развитие систем высоковольтных линий электропередач, участие в модернизации железнодорожных путей и поставке железнодорожной техники, металлургической продукции и тому подобное.

«Это те направления, которые базируются не только на отраслевой специализации нашей экономики, но и на большом опыте работы ведущих украинских компаний в зарубежных странах, в том числе и с азербайджанскими партнерами», - сказал Криклий.

Что этому предшествовало

13 апреля по итогам встречи Криклия с министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашадом Набиевым азербайджанская сторона заявила, что готова снять ограничения по количеству авиарейсов из Украины, а также до лета 2022 года снять ограничения по количеству авиаперевозчиков в сообщении с Украиной.

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Автор: Анна Бредихина