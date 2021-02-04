Отрасль является одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.

Кабинет министров Украины разрабатывает механизмы поддержки отечественной авиационной отрасли в период пандемии COVID-19.

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Об этом во время встречи с бизнесом EBA Global Outlook 2021: the Year of Big Questions заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Ведем разговор с авиаперевозчиками, ищем пути, как их поддержать. Совсем прямая поддержка, как поддерживали Lufthansa, у нас в бюджете этого года, к сожалению, не предусмотрена, но непрямые методы поддержки авиаотрасли есть, они обсуждены с авиаперевозчиками», - сказал он.

При этом премьер добавил, что подобная поддержка должна строиться на принципах справедливости - чтобы это делалось не в ущерб другим отраслям экономики.

Убытки авиакомпаний из-за пандемии коронавируса

Авиационная отрасль является одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Так, по прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта IATA, только в 2020 году потери авиакомпаний из-за пандемии могут составить 157 миллиардов долларов.

Многие западные страны с начала пандемии выделяли колоссальные суммы из госбюджета на поддержку своих авиакомпаний. В частности, еще в мае 2020 года власти Германии заявили о планах выделить авиаперевозчику Lufthansa пакет помощи на общую сумму 9 млрд евро. Средства должны были, в частности, пойти на поддержку технической базы авиакомпании в исправном состоянии на период простоя, выплату зарплат сотрудникам и возврат средств пассажирам за отмененные рейсы.

Украинские авиакомпании в свою очередь остались без государственной поддержки в период кризиса. Помимо трудностей с продолжением стабильного функционирования в условиях ограниченного пассажиропотока и, как следствие, огромных убытков, отечественные авиаперевозчики столкнулись с гневом пассажиров, справедливо требующих вернуть им деньги за отмененные рейсы. Вот только у авиакомпаний сейчас таких денег нет. Одна только авиакомпания МАУ в период с апреля 2020 по январь 2021 года вернула пассажирам более 26,5 млн долл.

В декабре 2020 года авиакомпания «Международные авиалинии Украины» призвала президента Украины Владимира Зеленского поручить правительству разработать программу действий по предоставлению компании возвратной финансовой помощи (займа или стабилизационного кредита) с целью выплаты заработной платы сотрудникам.

В январе 2021 года авиакомпания обратилась в Министерство здравоохранения с предложением пересмотреть и утвердить новые правила въезда в Украину вакцинированных лиц при наличии физического или электронного сертификата о прививках от COVID-19.

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Авторы: Марина Григоренко, Дмитрий Шварц