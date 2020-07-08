Черногория упростила въезд для украинских туристов

Украина теперь указана в списке стран как "страна, из которой можно въехать в Черногорию без дополнительных ограничений".

Черногория упростила въезд для туристов из Украины, сняв требование о наличии отрицательного теста на коронавирус.

Читайте такжеМинздрав обновил перечень стран "красной" и "зеленой" зон для Украины

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует появление Украины в "зеленом списке" на сайте Института общественного здоровья Черногории.

Украина теперь указана в списке стран на сайте учреждения как "страна, из которой можно въехать в Черногорию без дополнительных ограничений, связанных с COVID-19".

Это подтверждает и посольство Украины в Черногории. "Институт общественного здоровья Черногории включил Украину в "зеленый" список стран, что означает отсутствие требования тестирования. Приветствуем", - указано в сообщении.

В последнее время эпидемиологическая ситуация в Черногории ухудшилась. Страна, которая в конце мая-начале июня объявила о завершении эпидемии и назвала себя "свободной от коронавируса", с того времени зарегистрировала более 500 новых случаев.

Вчера Черногория дополнительно усилила карантин, ограничив время работы ресторанов и закрыв детсады.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.