Названы страны, которые готовы принимать украинцев без ограничений на границе
Албания, США, Ирландия и Сербия готовы принимать украинцев без ограничений на границе.
Об этом сообщает Государственное агентство развития туризма Украины (ГАРТ) в своем Telegram-канале.
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В агентстве также рассказали, при каких условиях возможен въезд в некоторые другие страны:
- Великобритания и Беларусь - с соблюдением карантина в течение 14 дней;
- Черногория – при наличии отрицательного результата ПЦР теста COVID-19, сделанной в течение последних 48 часов;
- Тунис – с 27 июня тестированием по прибытию;
- Турция – с 1 июля без самоизоляции и тестирования.
«Мининфраструктуры информирует, что после улучшения эпидемической ситуации в Украине будет рассмотрена возможность открытия границ с Кипром, Грузией и Грецией», – говорится в сообщении.
Граждане, которые приезжают из стран «красной зоны» в Украину должны проходить обсервацию 14 дней или воспользоваться приложением «Дій дома». Из «зеленых стран» – беспрепятственно при наличии страхового полиса.
Интерактивная карта МИД об актуальном режиме въезда и транзита для граждан Украины в любой стране мира находится по ссылке.
Как сообщал УНИАН, Украина и Турция планируют восстановить авиасообщение 1 июля.
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