Названы страны, которые готовы принимать украинцев без ограничений на границе

В агентстве также рассказали, при каких условиях возможен въезд в некоторые другие страны.

Албания, США, Ирландия и Сербия готовы принимать украинцев без ограничений на границе.

Об этом сообщает Государственное агентство развития туризма Украины (ГАРТ) в своем Telegram-канале.

Читайте такжеВ аэропортах Турции откроют тест-центрах для выявления коронавируса

В агентстве также рассказали, при каких условиях возможен въезд в некоторые другие страны:

- Великобритания и Беларусь - с соблюдением карантина в течение 14 дней;

- Черногория – при наличии отрицательного результата ПЦР теста COVID-19, сделанной в течение последних 48 часов;

- Тунис – с 27 июня тестированием по прибытию;

- Турция – с 1 июля без самоизоляции и тестирования.

«Мининфраструктуры информирует, что после улучшения эпидемической ситуации в Украине будет рассмотрена возможность открытия границ с Кипром, Грузией и Грецией», – говорится в сообщении.

Граждане, которые приезжают из стран «красной зоны» в Украину должны проходить обсервацию 14 дней или воспользоваться приложением «Дій дома». Из «зеленых стран» – беспрепятственно при наличии страхового полиса.

Интерактивная карта МИД об актуальном режиме въезда и транзита для граждан Украины в любой стране мира находится по ссылке.

Как сообщал УНИАН, Украина и Турция планируют восстановить авиасообщение 1 июля.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.