Таким образом туристов не будут вводить в заблуждение, отмечают в АМКУ.

Антимонопольный комитет обязал туристических операторов в Украине указывать цену на туры на своих сайтах в гривне без так называемого "собственного курса валют".

Об этом рассказал в Facebook председатель Северного межобластного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

Таким образом, подчеркнул он, потребителей не будут вводить в заблуждение.

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"Наше расследование показало, что реклама туров "в долларах" на самом деле вводит клиентов в заблуждение из-за непрозрачных правил определения туроператорами "собственного курса валют". Поэтому сегодня мы предоставили обязательные к рассмотрению рекомендации: реклама туров должна содержать точные и честные цены в гривнях, без использования "собственного курса валют", - написал Хмельницкий.

Изменения должны быть внесены в течение 10 дней. В противном случае, подчеркнул он, туроператоров будет ждать штраф.

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Автор: Юрий Годован