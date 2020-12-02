Антимонопольный комитет обязал туристических операторов в Украине указывать цену на туры на своих сайтах в гривне без так называемого "собственного курса валют".
Об этом рассказал в Facebook председатель Северного межобластного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.
Таким образом, подчеркнул он, потребителей не будут вводить в заблуждение.
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"Наше расследование показало, что реклама туров "в долларах" на самом деле вводит клиентов в заблуждение из-за непрозрачных правил определения туроператорами "собственного курса валют". Поэтому сегодня мы предоставили обязательные к рассмотрению рекомендации: реклама туров должна содержать точные и честные цены в гривнях, без использования "собственного курса валют", - написал Хмельницкий.
Изменения должны быть внесены в течение 10 дней. В противном случае, подчеркнул он, туроператоров будет ждать штраф.
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