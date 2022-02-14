Это связано с угрозой вторжения России.

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines разрешила пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы в Украину до 13 февраля, вернуть или обменять их.

Об этом сообщается на сайте компании.

Речь идет о рейсах Turkish Airlines, прибывающих в Украину (Киев, Одесса, Львов, Харьков, Запорожье и Николаев) с 13 по 28 февраля 2022 года.

Пассажиры получили дополнительные права на изменение и возмещение, однако эти операции должны состояться до 28 февраля. Это связано с "нынешней ситуацией в Украине".

Читайте такжеСловакия упростила въезд для иностранцев: что изменилосьБесплатно обменять билет можно при условии, что новый рейс предназначен для того же маршрута и салона. Дата нового полета должна быть не позднее 31 марта (включительно).

Отмечается, что изменение маршрута возможно по правилам тарифа оригинального билета.

Срок действия билетов может быть продлен до 31 марта (включительно) без сборов или штрафов.

Также пассажиры могут вернуть неиспользованные билеты. За частично использованные билеты возвращается лишь неиспользованная часть билета.

Ранее стало известно, что украинская авиакомпания SkyUp прекращает продажу авиабилетов на 14-16 февраля.

Возможное закрытие неба над Украиной: что известно

Ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил, что министр инфраструктуры Александр Кубраков проводит совещание относительно возможного приостановления воздушного сообщения в Украине. Также, по словесно Гончаренко, вероятно, с завтрашнего дня с 16:00 по Киеву воздушное движение в Украине может быть приостановлено.

Источники СМИ сообщили, что в начале следующей недели ряд крупных международных страховщиков может отказаться покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах в воздушном пространстве Украины. Такое развитие событий будет означать фактическую остановку рейсов иностранных авиакомпаний в страну, а также угрожать блокированием и украинским перевозчикам.

13 февраля в Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что небо над Украиной остается открытым, государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков.

Позже Кабмин принял выделение 16,6 млрд грн для гарантирования безопасности полетов в Украине для страховых и лизинговых компаний.