"С каждой области – по 3-5 объектов": в ОП рассказали, как планируют развивать туризм в Украине

По словам руководителя ОП, нужно разработать государственную программу развития туризма в Украине на следующие три-четыре года.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак обязал глав областных госадминистраций в течение недели подготовить концепцию развития внутреннего туризма в своих регионах.

Об этом он заявил во время селекторного совещания с председателями ОГА по вопросам развития туризма, сообщает пресс-служба ОП.

«Мы хотим, чтобы украинцы, не имея возможности в этом году поехать за границу, начали путешествовать по нашей прекрасной страной», – сказал Ермак.

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В частности, он предложил определить в каждой области по три-пять «туристических магнитов» – наиболее привлекательных с точки зрения туризма объектов историко-культурного и природного значения. На основе этих предложений планируется разработать общегосударственную программу развития туризма в Украине и соответствующие региональные программы как ее составляющие. Задачи в рамках этой программы должны реализоваться в течение трех-четырех лет и в последующие годы.

Председатель Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив в свою очередь отметила, что, кроме перечня туристически привлекательных локаций региона, местные власти должны разработать туры на три, пять и 10 дней, а также предусмотреть, как доехать до того или иного туристического объекта.

«Мы готовы сотрудничать с местными властями, если еще надо что-то улучшить: где-то не хватает пару километров хорошей дороги, где-то надо убрать какой-то страшный рынок, который портит впечатление. Для того, чтобы эти локации стали более интересными для туристов», - сказала она.

Кроме того, руководству областей предложено обратить внимание на событийный туризм. В частности, следует определить в каждой из областей 5-10 наиболее интересных событий культурной жизни региона и продвигать их как одно-двухдневные туры.

Кроме того, на совещании поднимался вопрос поддержки предприятий, задействованных в туристической отрасли, чтобы они оказывали более качественные услуги.

В итоге Ермак призвал всех действовать очень быстро для принятия необходимых решений и соответствующих законов по туристической отрасли, чтобы не потерять нынешний туристический сезон.

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