По сравнению с январем-сентябрем 2022 года количество налогоплательщиков в сфере туризма уменьшилось.

Украинская туристическая отрасль за первые девять месяцев 2023 года уплатила налогов на уровне более 1,45 миллиарда гривень. Это на 13% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Как рассказали в Государственном агентстве развития туризма (ГАРТ), при сравнении с январем-сентябрем 2021 года сумма налоговых поступлений от туротрасли уменьшилась на 18%.

Также за 9 месяцев текущего года в Украине количество налогоплательщиков в сфере туризма снизилось на 11% против показателей аналогичного периода прошлого года. В частности, юридических лиц стало меньше на 24%, а физических - на 7%.

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При сравнении с "довоенным" 2021 годом общее снижение числа предпринимателей составляет 36%. Так, юрлиц стало меньше на 51%, а физлиц - на 30%.

В ГАРТ также отметили, что больше всего поступлений в госбюджет (63%) за 9 месяцев поступило от гостиниц - почти 916,65 млн грн. При этом, в 2022 году этот показатель составлял 765,8 млн грн., а за тот же период в 2021 году - чуть более 1,031 млрд грн.

Другие новости туризма

Как сообщал УНИАН, ранее Государственное агентство развития туризма расширило карту туристических магнитов Украины. В перечень вошли выдающиеся туристические места из всех 25 регионов Украины, в том числе в Крыму.

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