Раньше эти почти не заселенные итальянские территории были не интересными для туристов, но COVID-19 может все изменить.

На планете осталось очень мало мест, которым удалось избежать пандемии COVID-19. Даже в Антарктиде зафиксированы случаи заражения. Но несмотря на все масштабы распространения, даже после года пандемии остались места, не никогда не было и до сих пор нет коронавируса.

Об этом пишет CNN, добавляя, что эти территории принадлежат Италии, которая в прошлом году оказалась среди наиболее пострадавших от болезни стран с наибольшим количеством смертей в Европе. Теперь страна поделена на зоны в зависимости от уровня заражения коронавирусом. Однако, несколько наиболее изолированных островов, принадлежащих Италии, остаются уголками, до сих пор свободными от COVID-19.

Итальянские моряки говорят: "Море может быть обманчивым, но оно также может стать твоим самым большим союзником". И эти слова особенно справедливы сейчас, когда вода выполняет роль природного барьера, который защищает жителей этих островов от болезни. Как живется людям на обособленных, идиллических островах Италии, пока весь мир страдает от пандемии?

Остров Линоза

Остров расположен на полпути между Сицилией и Тунисом в Средиземном море. Этот крошечный вулканический атолл обычно не появлялся на радаре путешественников. Чтобы попасть на Линозу, нужно сначала полететь на остров Лампедуза, а там уже сесть на паром. Или же можно сесть на паром в Порто-Эмпедокле и отправиться в 12-часовое морское путешествие к Линозе. Но, как пишет CNN, трудная дорога того стоит. Несмотря на то, что на Лампедузе были зафиксированы случаи заражения, на Линозе до сих пор не было ни одного больного COVID-19. От пляжа Поцолана, похожего на какой-то уголок на Марсе с черным песком и серно-желтыми и красными отливами до потухшего кратера Монте-Вулькано - остров переполняют магические пейзажи.

Фабио Тучио - один из 200 постоянных обитателей Линозы. По его словам, с начала пандемии коронавируса на острове ничего не изменилось.

"В это время года здесь и так все похоже на локдаун. Делать особо нечего. Все закрывается кроме супермаркета, двух баров, аптеки и почты. Пиццу можно купить на вынос лишь по субботам. Зимой люди убивают время дома, копаются на грядке или ловят рыбу на крошечных лодках, чтобы потом поесть с семьей. На самом деле здесь ничего не изменилось", - говорит он.

Местные надевают маски, когда встречаются с родственниками или друзьями в баре, расположенном в тихом заливе. Главной площади здесь нет. Поэтому и толпы не собираются. Всех посетителей, которые не живут на острове, просят сдать тест на COVID-19 еще на пароме, прежде чем они сойдут на сушу.

Читайте такжеТурция собирается начать туристический сезон в апреле"Море защищает от риска заражения. Люди чувствуют себя в безопасности, пока здесь и в самом деле нет больных. Страх держит нас наготове", - сказал Тучио.

Архипелаг Тремити

На этом архипелаге, расположенном вблизи побережья Пульи, летом обычно людно. Дайверы и любители загорать массово стекаются на Тремити. Зимой же здесь живет всего 200 человек. Учитывая изумрудно-зеленую воду и гранитные скалы, можно легко понять, почему пять островов архипелага называют "Жемчужиной Адриатики".

Жители Тремити в основном живут на двух главных островах - Сан-Никола и Сан-Домино. Еще три острова необитаемы. Греческие мифы говорят, что Диомед, который ухаживал за Еленой Троянской, создал архипелаг, бросив в море горсть камней, которые некогда были частью древнего города. В материковой гавани Термоли, от которой до архипелага плыть на пароме всего час, работает очень жесткий контроль. У всех, кто направляется на острова или возвращается из них, проверяют температуру тела и документы. Люди на Тремити зависят от туризма. Поэтому сохранить свой доход и одновременно остаться здоровыми стало главной их целью в последние месяцы.

Помимо рыболовства и выращивания овощей местные жители также готовятся к нынешнему лету, надеясь, что туристов будет больше, чем в 2020-м.

"Мы не счастливчики. Мы просто очень осторожны в внедрении правильных правил против COVID-19. Сейчас мы тщательно следим за всем, что происходит в мире и надеемся на лучшее. Мы очень хотим восстановить всю работу, вернуться к "норме", которая была до пандемии, и готовим Тремити к следующему лету. С нетерпением ждем туристов", - сказал мэр архипелага Антонио Фентини.

Остров Вулькано

Благодаря нетронутым пляжам, прозрачной воде и прекрасным пейзажам этот идиллический остров всегда привлекал туристов. Поэтому пандемия нанесла сильный экономический удар по местным жителям. Италия ненадолго открылась для путешественников в июне прошлого года. Но вторая волна COVID-19 нанесла мощный удар уже в октябре, изгнав большинство туристов. Поэтому прекрасный остров Вулькано остался пустым.

После того местные постоянно жалуются, что туристы не приезжают на остров, который называют "Жерлом Ада". За время пандемии на Вулькано зафиксировали лишь один случай заражения COVID-19. Но после того остров остается свободным от болезни. Италия продлила запрет на передвижение между регионами. Так что, скорее всего, гостей здесь не будет в ближайшее время.

"Здесь все фактически "вымерло" в последнее время. Туризм - это наша жизнь. Большинство из нас работают только в летние месяцы. Но мы не жалуемся. Зимой здесь обычно тихо. Поэтому в этом плане пандемия не сильно изменила нашу жизнь", - говорит Марко Списсо, который управляет местными грязевыми купальнями.

На Вулькано живет примерно 300 человек. Весь 2020 год они прожили без каких-либо ограничений. Люди рыбачили, гуляли, ремонтировали дома, встречались (хоть и в масках) в местных барах и отдыхали дома. Остров расположен очень близко к Сицилии, которая сильно пострадала от коронавируса. Но Вулькано удается до сих пор оставаться в безопасности.

"Мы живем спокойной и относительно беззаботной жизнью и чувствуем себя в большей безопасности, чем другие люди в других уголках. В гавани Милаццо регулярно проводят проверки. Именно сюда прибывают паромы", - сказал Списсо.

Остров Феликуди

Читайте такжеСтало известно, какие туристические места в Украине больше всего искали в GoogleФеликуди - самый дикий и отдаленный из всех островов Эольского архипелага. И тут COVID-19 тоже не удалось разгуляться. Судам часто тяжело пришвартоваться здесь из-за непростых условий акватории. Местные жители ранее сетовали на это. Но теперь отсутствие связи с миром рассматривается как преимущество. Островитяне чувствуют, что им повезло жить в изоляции и подальше от хаоса, который принесла пандемия COVID-19.

"Для человечества это ужасное время. Но я рад, что живу здесь. Это как бы жить в другом мире. Нам повезло. Социальное дистанцирование здесь гарантировано. Благодаря теплому климату зимой мы вместе с женой часто ужинаем под звездным небом", - сказал житель Филикуди Пеппино Тарано.

Остров Аликуди

Этот остров самый уединенный из всех в Эольском архипелаге. Здесь царит примитивная атмосфера. На этом крошечном острове COVID-19 кажется очень далекой угрозой. Летом Тарано руководит здесь отелем и рестораном. Но как и большинство местных заведений, зимой они не работают.

Читайте такжеЗдесь сезон тогда, когда удобно вам: секреты отдыха в ДубаеНа Аликуде царит тишина. Забудьте об автомобилях, мопедах и даже велосипедах. Здесь вообще нет дорог, только грязные тропы, которые простираются на 25 километров. Более 10 тысяч каменных ступенек соединяют жилые дома на этом живописном хуторе. Ослы - главный транспорт на острове. На Аликуде нет банкоматов, изысканных магазинов, клубов или киосков с сигаретами. Улицы здесь не освещены. Только звезды ночью и естественные светила днем.

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Перевод: Лесь Дымань