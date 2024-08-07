Рост численности этих медуз в водах Испании ученые связывают с повышением температуры воды.

Популярные пляжи Испании заполонили стаи так называемых "медуз-яичниц" (по-научному Phacellophora camtschatica), встречи с которыми могут быть весьма неприятными для туристов.

В частности, такие медузы, получившие свое название за сходство с яичницей, были замечены на пляжах в регионе Мурсия, причем привычных мест в соленой лагуне, их также видели на средиземноморских песчаных отмелях, включая Ла-Мангу или Ла-Льяну, пишет Antena 3.

Хотя медузы являются привычным явлением в местных водах, ученые отмечают рост их численности, связывая его с повышением температуры воды.

Видео дня

Вид "медуз-яичниц" интересен тем, что он может плавать как вертикально, так и горизонтально, поскольку он может сжиматься, расширяться и поворачивать свое тело, чтобы перемещаться по морю.

Чтобы как-то противодействовать нашествию медуз, местный Департамент окружающей среды установил специальные противомедузные сетки на ряде популярных пляжей.

Укусы "медуз-яичниц" не считаются опасными, однако жалящие клетки могут вызвать незначительное раздражение кожи у человека в виде покраснения и покалывания.

Туристов в случае контакта с этими медузами призывают сразу же образаться к спасателям или медикам на пляже.

Тем, кого ужалят в районе, где нет спасательной службы, советуют удалить все оставшиеся щупальца, прикрепленные к коже, и промыть место укуса морской водой (пресную воду использовать нельзя). Также не стоит расчесывать рану, а вот приложить лед, замотанный в ткань, будет не лишним.

Как сообщал УНИАН, ранее почти 50 популярных пляжей Испании получили так называемый "черный флаг". Экологи предупредили об опасности загрязнения воды и других неблагоприятных факторах для отдыха на них.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.