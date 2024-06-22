Экологи предупреждают об опасности от загрязнения воды и других неблагоприятных для отдыха факторах.

Туристы, которые собираются этим летом на популярные испанские курорты, включая Ибицу, Малагу и Тенерифе, вероятно, захотят переосмыслить свои планы. Испанская природоохранная неправительственная организация, вывесила "черные флаги" на 48 пляжах, предупреждая о загрязнении, выбросах сточных вод, пластиковых отходах или экологическом вреде на этих направлениях, пишет Which.

Организация Ecologis in Action (Экологи в действии) изучила более 8 тысяч километров береговой линии Испании, после чего подготовила ежегодный отчет "Черный флаг". Группа утверждает, что в некоторых курортных заведениях санитарные системы не могут справиться с увеличением количества туристов, что приводит к разливу сточных вод.

В список откровенно опасных попали пляжи популярных курортных регионов - Коста-дель-Соль и вся береговая линия Малаги. Загрязнение сточными водами было обнаружено на пляже Эль-Амерадор в Эль-Кампелло, вблизи Аликанте. Береговая линия Андалусии получила колоссальные 10 черных флагов.

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Рейтинг "Черный флаг" не обязательно означает, что пляж грязный, поскольку "Черные флаги" также выдаются из-за светового и шумового загрязнения и чрезмерной застройки пляжа и территории вокруг него.

Также экологи раскритиковали пляжи в Барселоне, Валенсии, Кадисе, Гранаде. Повреждение подводных растений в результате незаконной постановки лодок на якорь и разливов из очистных сооружений зафиксировано возле пляжа Таламанка на Ибице.

Загрязнение на Канарских островах привело к установлению черных флагов на пляже Санта-Крус и северо-западном побережье Тенерифе. Также в списке были дюны Корралехо на острове Фуэртевентура из-за влияния застройки на их экосистему. Пляж Плайя на Лансароте также попал в список после утечки сточных вод в мае 2024 года, что привело к его временному закрытию.

48 пляжей с "черным флагом" от Ecologis in Action:

La Farella, Жирона, Каталония

Различные пляжи на побережье Коста Брава, Жирона, Каталония

Comarca del Maresme, Барселона, Каталония

Sant Adrià del Besò, Барселона, Каталония

Камино де Ронда, Таррагона, Каталония

Плайя де ла Пинеда, Коста Дорада, Таррагона, Каталония

Playa de L'Estany-Capicorb, Кастельон, регион Валенсия

Плайя де Бурриана, Кастельон, регион Валенсия

Пляжи в природном парке Альбуфера, Валенсия, регион Валенсия

Пуэрто де Валенсия, Валенсия, регион Валенсия

Barranco y playa del Amerador, Алакант, регион Валенсия

Playas de Cap l'Horta, Albufera, Postiguet и San Gabriel, Алакант, регион Валенсия

Мар Менор, регион Мурсия

Портман-Бей и Сьерра-Минера, регион Мурсия

Playa Quitapellejos-Palomares, Альмерия, Андалусия

Playa de 'El Lancón' en Carboneras, Альмерия, Андалусия

Плайя де Кастель де Ферро, Гранада, Андалусия

Playa Granada y Poniente, Гранада, Андалусия

Плаяс де Малага, Малага, Андалусия

Побережье Малаги, Малага, Андалусия

Тарифа, Кадис, Андалусия

Коста де Трафальгар, Кадис, Андалусия

Река Уэльва, Уэльва, Андалусия

Эль Портиль, Уэльва, Андалусия

Река Альдан, Конселло де Кангас, Понтеведра, Галисия

Река Аруса и река Понтеведра, Понтеведра, Галисия

Минера де Галисия, Корунья, Галисия

Река Перейро и река Рамискейра, Ла-Корунья, Галисия

Пруд Алкоа, Луго, Галисия

Галисийское побережье, Луго, Галисия

Порт Фигерас, Астурия

Вильявисиоза, Астурия

Плайя де Усго, Кантабрия

Сан-Роман-де-ла-Льянилья, Кантабрия

Болотистый район Ламиако, Бискайя, Страна Басков

Герника и Муруэта, Бискайя, Страна Басков

Остров Санта-Клара, Гипускоа, Страна Басков

Остров Ла Конча, Гипускоа, Страна Басков

Кала Шаррака, Ибица, Балеарские острова

Плайя де Таламанка, Ибица, Балеарские острова

Порт Мелилья, Мелилья

Залив Мелилья, Мелилья

Монте Хачо, Сеута

Плайя де Деснаригадо, Сеута

Плайя-Бланка, Лас-Пальмас, Лансароте, Канарские острова

Дюны Корралехо, Лас-Пальмас, Фуэртевентура, Канарские острова

Пляж La Tejita (Granadilla), Puertito de Armeñime (Adeje), Тенерифе, Канарские острова

Северо-западное побережье Тенерифе, Канарские острова

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