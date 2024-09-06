Вход на ступени фонтана Треви хотят сделать платным по предварительному бронированию.

Власти Рима рассматривает возможность ограничения доступа к фонтану Треви – одной из самых посещаемых достопримечательностей города, в преддверии Jubilee 2025 года. Этот большой праздник в Ватикане проводится каждые 25 лет, и по этому случаю в городе в следующем году ожидают прибытия 32 миллионов туристов и паломников.

Планируется, что посещение ступеней фонтана, на которых обычно собираются огромные толпы туристов, станет возможным только по предварительному бронированию в фиксированный временной интервал ограниченным количеством людей, пишет Reuters со ссылкой на заявления представителей городского совета Рима.

"Для римлян мы думаем сделать его бесплатным, в то время как нерезидентам будет предложено внести символический взнос в размере одного или двух евро", – сообщил в четверг газете Il Messaggero советник по туризму Рима Алессандро Онорато.

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Ранее мэр города Роберто Гуальтьери заявил, что ситуация у фонтана Треви становится технически очень сложной для управления из-за огромных столпотворений.

Фонтан Треви, где по традиции посетители бросают монетку, чтобы гарантировать свое возвращение в Рим и исполнение желаний, уже давно является главной достопримечательностью итальянской столицы, даже для приезжающих мировых лидеров.

Завершенный в 1762 году, памятник является шедевром позднего барокко со статуями тритонов, управляющих колесницей из раковин бога Океана, что иллюстрирует тему укрощения вод.

Как сообщал УНИАН, ранее туристов, планирующих посетить Рим в 2024 году, предупредили, что их поездку могут существенно подпортить мастабные строительные работы по всему городу.

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