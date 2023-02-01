Крупнейший турецкий оператор наземного обслуживания авиарейсов Havaş отказался обслуживать самолеты перевозчиков из России, попавших под экспортные санкции США.

Турция готовится закрыть свои аэропорты для российских авиакомпаний, летающих на "подсанкционных" самолетах американского производства.

Как сообщает "Авиаторщина", крупнейший турецкий оператор наземного обслуживания авиарейсов Havaş сообщил, что может полностью прекратить работу с лайнерами перевозчиков из России, попавших под экспортные санкции США, предусматривающие запрет на заправку, техобслуживание и ремонт таких бортов за рубежом – всего под угрозой оказались 170 самолетов.

В связи с этим компания Havaş посоветовала российским авиакомпаниям планировать полеты в Турцию только на воздушных судах, содержащих менее 25% деталей американского производства, поскольку это единственные самолеты, которые ей разрешено обслуживать.

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Отмечается, что соответствующее письмо от Havaş пришло некоторым российским авиакомпаниям еще в конце декабря 2022 года. В нем сказано, что Бюро промышленности и безопасности Минторга США направило компаниям турецкой авиаотрасли письма-предупреждения о том, что обслуживание американских самолетов российских и белорусских авиакомпнаний, попавших под экспортные ограничения США, является нарушением Правил экспортного контроля.

В связи с этим Havaş решила провести комплексную проверку, чтобы выявить риски и последствия для своего бизнеса и заинтересованных сторон.

"В результате этого мы можем оказаться не в состоянии обслуживать некоторые или все ваши рейсы", – предупрелил турецкий оператор российские авиакомпании. Он попросил их предоставить список самолетов, содержащих менее 25% деталей американского производства.

Отметим, буквально 26 января The Wall Street Journal сообщил, что в декабре прошлого года высокопоставленные американские чиновники пригрозили турецким лицам тюремным заключением, штрафами и потерей экспортных привилегий, если они будут оказывать услуги по заправке топливом и предоставлению запчастей для самолётов американского производства, летающих из Турции в Россию и Беларусь и обратно в нарушение экспортного контроля, введенного весной прошлого года.

Как сообщал УНИАН, еще летом 2022 года Bloomberg предупреждл, что российские авиакомпании из-за санкций могут "спрятаться" в Турции. Такое решение позволило б им обойти введенные запреты и обслуживать самолеты.

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