Турция готовится закрыть свои аэропорты для российских авиакомпаний, летающих на "подсанкционных" самолетах американского производства.
Как сообщает "Авиаторщина", крупнейший турецкий оператор наземного обслуживания авиарейсов Havaş сообщил, что может полностью прекратить работу с лайнерами перевозчиков из России, попавших под экспортные санкции США, предусматривающие запрет на заправку, техобслуживание и ремонт таких бортов за рубежом – всего под угрозой оказались 170 самолетов.
В связи с этим компания Havaş посоветовала российским авиакомпаниям планировать полеты в Турцию только на воздушных судах, содержащих менее 25% деталей американского производства, поскольку это единственные самолеты, которые ей разрешено обслуживать.
Отмечается, что соответствующее письмо от Havaş пришло некоторым российским авиакомпаниям еще в конце декабря 2022 года. В нем сказано, что Бюро промышленности и безопасности Минторга США направило компаниям турецкой авиаотрасли письма-предупреждения о том, что обслуживание американских самолетов российских и белорусских авиакомпнаний, попавших под экспортные ограничения США, является нарушением Правил экспортного контроля.
В связи с этим Havaş решила провести комплексную проверку, чтобы выявить риски и последствия для своего бизнеса и заинтересованных сторон.
"В результате этого мы можем оказаться не в состоянии обслуживать некоторые или все ваши рейсы", – предупрелил турецкий оператор российские авиакомпании. Он попросил их предоставить список самолетов, содержащих менее 25% деталей американского производства.
Отметим, буквально 26 января The Wall Street Journal сообщил, что в декабре прошлого года высокопоставленные американские чиновники пригрозили турецким лицам тюремным заключением, штрафами и потерей экспортных привилегий, если они будут оказывать услуги по заправке топливом и предоставлению запчастей для самолётов американского производства, летающих из Турции в Россию и Беларусь и обратно в нарушение экспортного контроля, введенного весной прошлого года.
Как сообщал УНИАН, еще летом 2022 года Bloomberg предупреждл, что российские авиакомпании из-за санкций могут "спрятаться" в Турции. Такое решение позволило б им обойти введенные запреты и обслуживать самолеты.
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