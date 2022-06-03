Санкции введены против одного из крупнейших в России заводов по производству пассажирских и грузовых самолетов

США добавили 71 российское и белорусское предприятие в свой торговый черный список, включая несколько авиационных заводов, судостроительных и научно-исследовательских институтов.

Об этом сообщает Reuters.

В число подсанкционных предприятий попали 70 российских компаний и других организаций, таких как несколько институтов Российской академии наук, в том числе Институт проблем передачи информации имени А.А. Харкевича и Институт проблем управления имени В.А. Трапезникова. В список попало также одно белорусское предприятие.

Кроме того, санкции введены против нескольких авиационных заводов, в том числе против одного из крупнейших в России заводов по производству пассажирских и грузовых самолетов - Воронежской акционерной авиастроительной компании.

В черный список был добавлен Иркутский авиационный завод, который с 1934 года изготовил около 7000 самолетов более 20 типов и выпускает авиалайнеры семейства МС-21.

Также добавлены Филиал авиационного комплекса имени Ильюшина, Санкт-Петербургский кораблестроительный институт и Специальное научно-исследовательское бюро автоматизации морских исследований Дальневосточного отделения Российской академии наук.

В общей сложности с февраля Министерство торговли США добавило 322 организации в свой экономический черный список за поддержку российских вооруженных сил.

Как писал УНИАН, Москва как минимум дважды оказывала давление на Пекин, чтобы тот предложил новые формы экономической поддержки.

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