Местные жители потребовали от властей реформ из-за туристов, которые паркуются на частных парковках.

Деревня в Тенерифе под названием Маска, которая пользуется большой популярностью у туристов, разрушается, из-за чего разгневанные местные жители призывают к проведению масштабной реформы. Об этом сообщает Daily Mirror.

Маска, крошечный горный регион, который также называют "испанским Мачу-Пикчу", расположена на северо-западе Тенерифе. На официальном сайте туристического совета Канарских островов деревню описывают как сельскую местность, где прекрасно сохранились дома и улицы.

По данным издания, местные жители не согласны с этим описанием. Они потребовали принятия срочных мер по регулированию дорожного движения, повышению безопасности и улучшению качества общественных услуг.

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По словам председатели ассоциации местных жителей Хорхе Хавьера Диаса, официальный документ к местным властям будет представлен руководящему органу Тенерифе.

Жители, в частности, призывают к борьбе с незаконной парковкой, из-за которой участились кражи, а также обвиняют полицию в том, что та не представляет достаточного внимания этому вопросу.

"Туристы не видят вывесок и в итоге паркуются на частных парковках", - пожаловался Диас.

Он отверг идеи внедрения большего количества светофоров или создания мобильного приложения, которое поможет туристам узнать, где можно припарковаться.

"Это не решит проблему. Многие проблемы можно было бы решить с присутствием полиции и эвакуатора", - посетовал он.

По данным издания, петиция местных жителей будет подана на фоне роста антитуристических настроений на Тенерифе. Остров продолжает бороться с наплывом посетителей с 2024 года.

За что могут оштрафовать на Тенерифе

Как писал УНИАН, популярный курорт на Канарах ввел в 2023 году для туристов штрафы до 3 тысяч евро. В частности, путешественников могут оштрафовать за оставленный мусор, курение на пляжах региона, неправильное использование мусорных баков, кормление диких животных и птиц, а также рисование графити и повреждение общественной собственности.

По данным местных властей, правила были разработаны для того, чтобы защитить природную красоту курорта и сохранить его пляжи в чистоте.

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