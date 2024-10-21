На Тенерифе протестующие ходили прямо посреди загорающих отдыхающих, скандируя "Этот пляж наш".

В 2024 году в Испании особо обострились антитуристические протесты со стороны местных жителей, которые уже не выдерживают последствий чрезмерного туризма. Особенно активно люди протестовали в Барселоне и на Майорке.

И хотя казалось бы, что с окончанием горячего сезона отпусков уровень накала среди испанцев стихнет, минувшие выходные показали, что для местных жителей проблема все еще актуальна.

Как сообщает Reuters, в воскресенье, 20 сентября 2024 года, туристы, пытающиеся насладиться последними лучами солнца на знаменитых испанских Канарских островов, оказались в эпицентре яростных протестов, когда тысячи местных жителей выступили против чрезмерного туризма, который, по их словам, вытесняет местных жителей с рынка жилья.

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Под лозунгом "У Канарских островов есть предел" жители одновременно вышли на демонстрации на Гран-Канарии, Тенерифе, Ла-Пальме, Фуэртевентуре, Лансароте и Эль-Йерро, призывая к изменению туристической модели для островов.

Так, на Плайя-де-лас-Америкас на Тенерифе протестующие ходили прямо посреди загорающих отдыхающих, скандируя "Этот пляж наш".

Активисты заявляют, что прибытие миллионов посетителей каждый год истощает ограниченные природные ресурсы, такие как вода, и наносит ущерб окружающей среде.

"Нам нужно изменить туристическую модель, чтобы она оставляла здесь богатство, чтобы она ценила то, что есть на этой земле, потому что она прекрасна", – сказала 32-летняя протестующая на Гран-Канарии Сара Лопес агентству Reuters.

По данным испанского правительства, в акции приняли участие не менее 8000 человек.

Тем временем, в субботу, 19 октября, сотни протестующих вышли на улицы Валенсии, чтобы потребовать более доступного жилья, заявив, что туристические квартиры повышают цены.

Как ранее сообщал УНИАН, чтобы хоть как-то обуздать массовый туризм, многие популярные туристические города вводят дополнительные налоги для туристов и ограничивают кратковременную аренду жилья, например, в Барселоне и на Канарских островах.

Тем временем, приморский городок Мотриль, расположенный в провинции Гранада, наоборот заявил о намерении построить больше жилья, чтобы заманить туристов и при этом удовлетворить потребности местных жителей.

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