Испанский курорт Тенерифе запрещает курение на пляжах и вводит огромные штрафы за загрязнение территории.

Один из самых популярных испанских курортов Тенерифе, являющийся крупнейшим из группы Канарских островов, с 17 января 2023 года вводит целый ряд жестких правил для туристов, нарушение которых грозит большими штрафами.

Как пишет express.co.uk, согласно новым правилам, туристы могут быть оштрафованы за оставленный мусор, курение на пляжах региона, неправильное использование мусорных баков, кормление диких животных и птиц, а также рисование графити и повреждение общественной собственности.

Незначительные нарушения правил повлекут за собой штраф в размере 750 евро, а в случае серьезных инцидентов туристы будут оштрафованы на 1500 евро. В самых серьезных случаях туристы могут быть оштрафованы на сумму до 3000 евро.

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Как избежать штрафов на Тенерифе

Теперь туристы на пляжах смогут курить только в специально отведенных местах, которые будут обозначены соответствующими знаками.

Пляжные бары, киоски, рестораны и любые другие заведения, работающие на пляжах, могут быть оштрафованы за отсутствие мусорного ведра. Также им грозит штраф за использование одноразового пластика или создание мусора и беспорядка на пляже.

Более того, штраф теперь можно получить и за неправильное использование мусорных баков. Так, выбрасывание зажженных сигарет или сигар в мусорные баки может привести к тому, что туристы будут оштрафованы за нарушение правил безопасности. Туристы также должны будут упаковывать свои отходы, прежде чем выбрасывать их в мусорное ведро в помещении, где они остановились на отдых.

Кормление недомашних животных, таких как голуби, крысы и бездомные кошки, также может привести к штрафу: кормить бездомных животных на острове теперь разрешено только в авторизованных кормушках.

Также можно получить штраф за любые граффити, надписи или царапины в любом общественном месте. Это включает в себя транспорт, деревья, скамейки, вывески и многое другое.

Местные власти уверяют, что правила были разработаны для того, чтобы защитить потрясающую природную красоту курорта и сохранить его пляжи в чистоте.

Ограничения для туристов в Испании

На протяжении последних лет Испания является самым популярным туристическим направлением мира. С одной стороны, это приносит стране хорошие доходы, с другой – чревато неприятными последствиями чрезмерного туризма.

В связи с этим ряд популярных курортов Испании вводят различные ограничительные меры. Например, не так давно власти популярного курорта Малага в Испании запретили надувные пенисы и секс-куклы, которые люди приносят на вечеринки по случаю мальчишников и девичников. А Сиурана отказалась от звания "самой красивой деревни Испании" из-за страха массового наплыва туристов.

Дальше всех пошла Майорка, которая объявила о планах сократить количество туристов, приезжающих сюда на отдых. И этом после того, как там уже ограничили возможность употреблять алкоголь, ввели дресс-код в ресторанах и пообещали составить "кодекс поведения" для туристов.

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