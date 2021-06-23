Нововведение будет касаться только вакцинированных от коронавируса гостей.

Туристы смогут въезжать в Таиланд без обязательного прохождения карантина уже с 1 июля 2021 года.

Правда, это правило будет распространяться только на курортный остров Пхукет и только на вакцинированных от коронавируса гостей, говорится в сюжете ТСН.

Будут ли принимать в Таиланде украинские сертификаты о прививках – пока неизвестно.

Отмечается, что на Пхукете до сих пор закрыты бары, а маски требуют носить даже на улицах. Впрочем, тайские чиновники уверяют, что хотят возродить туризм и обещают полностью открыть страну к октябрю.

Между тем уже с 5 июля для вакцинированных откроется Канада – при условии, что прививка сделана на раньше, чем за две недели до поездки.

Как страны мира ослабляют карантинные ограничения для туристов

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В Грузии с 22 июня отменили обязательное ношение масок на открытом воздухе, в том числе в парках и на улице, а с 1 июля в стране перестанет действовать комендантский час.

Италия с 28 июня отменяет требование об обязательном ношении масок на открытом воздухе, которое действовало в стране с октября 2020 года.

Между тем Турция с 1 июля отменяет комендантский час и ограничения на междугородние поездки и передвижения в городском общественном транспорте.

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Автор: Марина Григоренко