Однако, ношение масок при этом остается обязательным в закрытых общественных помещениях.

Италия с 28 июня отменяет требование об обязательном ношении масок на открытом воздухе, которое действовало в стране с октября 2020 года.

Об этом сообщи министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца в Facebook. Решение вступит в силу со следующего понедельника, когда во всей стране будет введена "белая" зона карантина.

"С 28 июня мы отменяем необходимость носить маски на улице в белых зонах", - сообщил Сперанца.

Однако, ношение масок при этом остается обязательным в закрытых общественных помещениях.

Читайте такжеВласти Италии допустили возобновление туризма с июняВ настоящее время случаи COVID-19 и госпитализаций в стране уменьшаются. В связи с этим правительство Италии постепенно снимает ограничения с апреля, открывая рестораны, бары, кинотеатры и спортзалы и позволяя свободу передвижения по стране.

Кроме этого, в Италии с 1 июля начнут выдавать COVID-паспорта. Итальянские паспорта будут полностью совместимы с соответствующими сертификатами всех стран Евросоюза, передает РБК-Украина.

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Автор: Ирина Погорелая