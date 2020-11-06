Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон по состоянию на 6 ноября 2020 года.
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По сравнению с предыдущей неделей произошли определенные ротации в списке. В частности, в "зеленую" из "красной" зоны переместились Ирландия, Исландия и Кувейт, тогда как Швеция наоборот теперь попала из "зеленой" в "красную" зону.
Из популярных туристических стран в "зеленой" зоне остаются Албания, Египет и Турция, тогда как Болгария, Хорватия и Черногория остаются "красными".
Какие страны попали в "красную" зону
По состоянию на на 6 ноября в "красную" зону попали 46 стран (на прошлой неделе их было 50), среди которых в том числе: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Армения, Грузия, Испания, Италия, Ливан, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, США, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия, Черногория, Швейцария, Швеция и другие.
После возвращения из стран "красной" зоны украинцы должны пойти на самоизоляцию с применением приложения "Дій вдома". Досрочное прекращение самоизоляции возможно после получения отрицательного ПЦР-теста.
Для въезда в Украину всем иностранцам нужен страховой полис, покрывающий лечение Covid-19. Обсервации не подлежат лица, прибывшие из стран "красной" зоны, если они имеют отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, проведенный не более чем за 48 часов до пересечения границы Украины.
Какие страны попали в "зеленую" зону
По состоянию на 6 ноября в "зеленую" зону попали Украина и еще 147 стран (против 143 неделей ранее), среди которых в том числе: Австралия, Азербайджан, Албания, Беларусь, Бразилия, Греция, Дания, Египет, Израиль, Индия, Ирландия, Исландия, Казахстан, Канада, Кения, Кипр, Китай, Колумбия, Куба, Латвия, Литва, Мальдивы, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Германия, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Парагвай, Перу, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Тунис, Турция, Узбекистан, Финляндия, Шри-Ланка, Япония и другие.
По возвращению из этих стран не нужно сдавать тест на коронавирус или идти на самоизоляцию.
С полным перечнем "красных" и "зеленых" стран можно ознакомиться на сайте Минздрава.
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