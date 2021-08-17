По сравнению со вторым полугодием 2020 года количество иностранных туристов в Украине увеличилось на 9%.

В январе-июне 2021 года Украину посетили 1,42 миллиона иностранных туристов.

Об этом сообщили в Государственном агентстве развития туризма на своей странице в Facebook.

Это на 9% больше по сравнению со вторым полугодием 2020 года, однако на 31% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда количество иностранных туристов в Украине составило почти 2,1 млн человек, и на 75% меньше показателя аналогичного периода 2019 года, когда количество иностранцев достигло почти 6 миллионов. В то же время за второй квартал 2021 года количество туристов заметно увеличилось – их количество в 4 раза превысило количество туристов, принятых за соответствующий период 2020 года.

В частности, в первой половине 2021 года отмечается положительная динамика в увеличении количества туристов из таких стран, как Саудовская Аравия (их численность выросла в 40 раз, и составляет 14 тыс. лиц, в то время как за аналогичный период 2020 года в Украину приехало только 350 граждан), США (количество туристов выросло на 69,6% по сравнению с прошлым годом, и достигло 34 тыс.), Израиль (рост на 26%, количество туристов 26,6 тыс.), и стран Закавказья (на 100% возросло количество армян (7 тыс.), почти на 40% увеличилось количество туристов из Грузии (составляет 15,5 тыс.) и на 67% вырос показатель Азербайджана (16 тыс.)). Традиционными рынками для Украины остаются Молдова (368 тысяч), Россия (198 тыс.), Румыния (109 тыс.), Беларусь (96 тыс.) и Турция (93 тыс.).

При этом 70% иностранных туристов, посетивших Украину – европейцы (на 10% меньше прошлогоднего показателя), 24% - представители стран Азиатского региона (на 8% больше чем в 2020 году), 2,8% из Северной Америки и лишь 1,7% – граждане Африканского континента.

"Прошлый год поставил туристическую отрасль в экстремальные условия и кардинально изменил подход туристов к выбору стран для отдыха. В то же время первое полугодие 2021 года ознаменовалось постепенным восстановлением туристических потоков, как для Украины, так и для мира в целом. Произошло значительное переосмысление туристических маршрутов и повышение уровня внутренних поездок по всему миру.

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Пандемия Covid-19 сыграла решающую роль в уменьшении количества поездок за границу для людей во всем мире, и, в частности, в Украине, на сегодня мы можем лишь оценивать убытки вызванные карантинными мероприятиями за последние полтора года. Однако такая ситуация стала толчком для открытия новых туристических рынков и стремительного развития внутреннего туризма", – констатировали в ДАРТ.

В частности, в первом полугодии 2021 года украинцы на 15% больше выезжают за границу, чем в прошлом году – всего выехало 5,7 млн туристов. Традиционными туристическими направлениями для украинцев остаются такие страны, как Польша (более миллиона посетителей), Турция (составляет 774 тыс.), Египет (количество туристов увеличилось на 88% и составляет 705 тыс.).

В то же время появились новые туристические центры, куда начинают ехать все больше украинцев, например, Доминиканская Республика – рост на 238% и составляет 35 тыс. туристов, а это на 5 тыс. человек больше, чем тех, которые посетили Болгарию за аналогичный период. Среди других стран: Катар (11,5 тыс.), Мальдивы (10 тыс. посетителей, что равно количеству украинских туристов во Франции за этот же период), Танзания (7 тыс. посетителей), Шри-Ланка (2,5 тыс. посетителей) и другие.

При этом в ДАРТ отметили, что в новой туристической реальности на первый план выходит не только стоимость тура и определенные предпочтения, но и учитываются карантинные ограничения, правила въезда в страну и ситуация с распространением COVID-19.

Как ранее сообщал УНИАН, с 5 августа 2021 года Украина ужесточила условия въезда на свою территорию как для иностранцев, так и для собственных граждан.

Автор: Марина Григоренко