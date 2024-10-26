Британка по имени Луиза Дубицкас, переселившаяся в Испанию, назвала одну распространенную ошибку, которая считается "очень грубой" и может вызвать гневную реакцию местных жителей.
Она сказала: "Не звоните никому между 14:00 и 17:00. Испанцы обычно едят между 14:00 и 15:00, а затем между 15:00 и 17:00 у них сиеста". Она добавила, что даже если местные не спят, у них все равно время для отдыха. "Поэтому после еды в 3 часа дня они могут провести два часа, лежа на диване, смотря телевизор или читая книгу", - уточнила она, пишет Express.
Поэтому, как объяснила Дубицкас, считается очень грубым звонить кому-либо или пытаться строить планы или что-либо делать между этими часами для еды и отдыха.
Чтобы соответствовать местным жителям, рекомендуется откладывать свои дела с 14:00 до 17:00. Однако, женщина провела различие между звонками по делу и звонками ради удовольствия.
Она сказала: "У испанцев обычное рабочее время с 9:00 до 20:00 в течение недели, поэтому если вам нужно позвонить в крупную компанию, вы можете сделать это в эти часы, потому что люди будут работать. Но на личном уровне, если вы собираетесь позвонить другу или кому-то позвонить в выходные, никогда не звоните между 14:00 и 17:00".
Луиза призналась, что не знала этого негласного правила, когда только переехала, и сделала несколько телефонных звонков в это неблагоприятное время. "Ответ, который я получила, был не очень хорошим", - поделилась экспатка.
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