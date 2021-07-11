VSS Unity поднялся на высоту около 86 км над поверхностью Земли, которая считается границей с космосом.

Корабль компании Virgin Galactic в рамках первого туристического суборбитального полета достиг границы с космосом и успешно приземлился на космодроме "Америка" в штате Нью-Мексико, США.

Полет экипажа транслировался в прямом эфире на Youtube-канале компании.

На его борту были 70-летний британский миллиардер и владелец Virgin Galactic Ричард Брэнсон, два пилота - Дэйв Маккей и Майкл Масуччи, астронавты Сириша Бандла, Килин Бэннет и Бетт Мозес.

После отделения от самолета-носителя VMS Eve он поднялся на высоту около 86 км над поверхностью Земли, которая считается границей с космосом. Затем аппарат направился на посадку и успешно приземлился на космодроме "Америка".

Общее время полета от взлета до посадки составило около часа. Как долго пассажиры пробыли в состоянии невесомости пока не известно, но приблизительно это длилось несколько минут.

Что известно о полете Брэнсона

22 мая Virgin Galactic провела успешный пуск VSS Unity с двумя пилотами на борту. Сегодня на корабле впервые полетят еще и четверо пассажиров.

Вместе с Брэнсоном полетят три специалиста компании: главный инструктор-космонавт Бет Мозес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт и вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла. Космолетом будут управлять пилоты Virgin Galactic Дэйв Маккей и Майкл Масуччи.

Virgin Galactic была основана в 2004 году. Ее цель – наладить туристические туристические суборбитальные космические полёты и запуски небольших искусственных спутников. В перспективе планируется и освоение орбитальных полетов.

Первый ракетоплан компании VSS Enterprise потерпел крушение в 2014 году. Ему на смену пришел VSS Unity, который совершил первый полет в 2016 году.

Как проходит полет

Ракетоплан VSS Unity поднимается в воздух с помощью самолета-носителя White Knight Two, отстыковываясь на высоте 15 км. Далее он включает собственный двигатель и разгоняется до сверхзвуковых скоростей, выходя на околокосмическую высоту. Предполагалось, что полет продлиться 2,5 часа, а невесомость на борту будет ощущаться лишь на протяжении 5-6 минут.

Отметим, максимальная высота полета, которую покорил VSS Unity, на сегодня составляет 89 км.

Командование ВВС США считает границей космоса высоту в 80 км, в то время как Международная авиафедерация определяют границу космоса в 100 км.

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Брэнсон vs Безос

На сегодняшний день в сфере космического туризма Virgin Galactic конкурирует с американской Blue Origin, созданной в 2000 году основателем Amazon Джефом Безосом.

В июне Безос объявил, что полетит первым пассажирским рейсом Blue Origin на своей ракете New Shepard. Запуск Blue Origin запланирован на 20 июля. Миллиардер собирается лететь со своим братом, а также с победителем публичного аукциона, купившем билет за 28 миллионов долларов, и легендарным пионером аэрокосмической промышленности, 82-летней Уолли Фанк.

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Автор: Александр Топчий