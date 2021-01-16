В Мадриде и восьми провинциях снегопад стал самым серьезным с 2007 года.

Шесть граждан Украины остаются в "серой зоне" аэропорта Барахас в Мадриде. 3 января они прилетели в Испанию, но пограничники их не пустили из-за карантина.

Об этом сообщает Avianews.

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Отмечается, что обратно граждане должны были вылететь 10 января. Однако из-за снегопадов в Испании Ryanair отменил перелет из Киева. Это был последний рейс в расписании.

По сообщению украинского посольства, путешественников разместили в "жилом комплексе для длительного пребывания" в транзитной зоне терминала. Издание уточняет, что в такие камеры помещают граждан, готовящих к депортации.

Им передали предметы первой необходимости и еду. Для эвакуации могут использовать альтернативные авиакомпании с пересадкой в Стамбуле.

Шторм "Филомена" в Испании: что известно

9 января Испания погрузилась в транспортный хаос из-за необычайно сильного снегопада, вызванного штормом "Филомена". Сотни людей попали в снежную ловушку в автомобилях, известно о трех погибших.

В провинции Сарагоса от погодных условий скончался бездомный в возрасте около 30 лет. Еще одна трагедия произошла в городе Михас – там погибла пара местных жителей. Люди оказались заблокированы в своем автомобиле из-за снегопада, а затем его смыло водой в реку.

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал граждан воздерживаться от поездок и следовать инструкциям чрезвычайных служб. Власти рекомендовали всем, кто застрял в своем автомобиле, оставить двигатель включенным и использовать обогреватель. Рекомендуется не пытаться убирать снег с крыши автомобиля.

В автономной области Кастилия-Ла-Манча власти настойчиво призывают людей оставаться дома. Отмечается, что таких тяжелых погодных условий в регионе не фиксировали с 1904 года.

В Мадриде и восьми провинциях эта непогода стала самой серьезной с 2007 года.

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Автор: УНИАН