Венгрия стала первой страной ЕС, признавшей украинский сертификат вакцинации.

Министерство иностранных дел ведет переговоры со всеми европейскими странами, в том числе с Грузией, Турцией и Мальтой.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко, передает РБК-Украина.

Также переговоры идут с Кипром и Францией, рассказали агентству в Офисе вице-премьер-министра по евроинтеграции.

"С 11 июня 2021 года Украина и Венгрия взаимно признают сертификаты о вакцинации друг друга, что позволяет гражданам путешествовать с национальными сертификатами о полной вакцинации. Венгрия - первая страна ЕС, признавшая украинский сертификат вакцинации", - рассказала пресс-атташе посольства Венгрии в Киеве Марианна Берчек.

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Сколько действует COVID-сертификат

Сертификат, подтверждающий завершение курса вакцинации от коронавируса, действует в течение 180 дней с момента введения последней дозы препарата.

Сертификат, подтверждающий выздоровление от коронавируса, действует также 180 суток от даты забора материалов, давших положительный результат тестирования на COVID-19.

Сертификат с подтверждением негативного тестирования на коронавирус действует 72 часы начиная от часа забора материалов.

COVID-сертификаты в Украине

В мае МИД Украины начал работу над заключением двусторонних соглашений о признании национальных сертификатов о вакцинации для путешествий летом.

Украина готова заключить такие соглашения со всеми заинтересованными странами до того момента, как на общеевропейском уровне появится единый механизм сертификатов вакцинации.

Первой страной-членом Европейского Союза, которая признала украинские свидетельства о полной вакцинации и открыла границы для украинцев с 11 июня, стала Венгрия.

С 1 июля все 27 стран-членов Европейского Союза могут выдавать и использовать цифровые COVID-cертификаты для упрощения путешествий в период пандемии коронавируса.

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Автор: Денис Прядко