В частности, полеты по направлению Киев – Ларнака – Киев стартуют с 17 апреля с частотой в 1-2 рейса в неделю.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines в апреле-мае запускает рейсы из Киева, Харькова и Запорожья в Ларнаку (Кипр).

Об этом сообщила пресс-служба компании на своем сайте.

В частности, полеты по направлению Киев - Ларнака – Киев стартуют с 17 апреля с частотой в 1-2 рейса в неделю.

"Начиная с мая, планируем увеличить частоту до четырех рейсов в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и субботам", - сказано в сообщении.

Полеты по направлению Запорожье - Ларнака - Запорожье начнутся с 31 мая и будут осуществляться по понедельникам; по направлению Харьков - Ларнака - Харьков стартуют с 1 мая и будут выполняться дважды в неделю: по вторникам и субботам.

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Рейсы SkyUp: что известно

Ранее в марте Государственная авиационная служба Украины разрешила украинской авиакомпании SkyUp Airlines осуществлять полеты по 10 маршрутам, все из них являются чартерными.

Также авиакомпания SkyUp Airlines запускает рейсы в Стамбул (Турция) из Харькова с 29 апреля, а из Запорожья - с 28 мая. Кроме этого, весной авиакомпания запускает рейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова в грузинские города Тбилиси и Батуми.

Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, ее учредителем является компания "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.

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Автор: Павел Степанец