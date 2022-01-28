Соответствующие разрешения перевозчики получили от Госавиаслужбы.

Авиакомпании SkyUp и "Международные авиалинии Украины" (МАУ) начнут летать из Киева в итальянский город Ольбия на острове Сардиния.

Соответствующие разрешения перевозчики получили от Госавиаслужбы.

Определенная частота рейсов для обеих компаний - 2 рейса в неделю.

Права компании МАУ на выполнение рейсов начинают действовать с 1 февраля 2022 года, а компании SkyUp - с 21 мая 2022 года.

Как сообщал УНИАН, ранее Государственная авиационная служба Украины разрешила авиакомпании SkyUp выполнять рейсы из Львова в Кувейт и Эр-Рияд (Королевство Саудовская Аравия), а также из Киева в Душанбе (Таджикистан).

Кроме того, Госавиаслужба разрешила авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) выполнять чартерные рейсы из Киева в Маэ (Республика Сейшельские Острова).

Читайте такжеУкраина разрешила летние чартеры к новым курортам Египта и ТурцииНапомним, авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, ее учредителем является компания "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева "Борисполь".

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